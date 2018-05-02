  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » "Osmanlı" köfteleri birçok ilden talep görüyor

"Osmanlı" köfteleri birçok ilden talep görüyor

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı "Osmanlı" Köyü, köftesiyle ünlü. Köyde yetişen küçükbaş ve büyükbaş hayvanların etlerinin lezzeti, köfteyi aranan bir tat haline getiriyor.

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&quot;Osmanlı&quot; köfteleri birçok ilden talep görüyor

"Osmanlı" Köyü, Edirne'ye 31 kilometre uzaklıktaki Havsa ilçesine bağlı. 1677 yılında kurulan köy, son yıllarda kendine has köftesiyle anılıyor.

Yol kenarına kurulu köyde, girişimci köylüler seyyar arabayla köfte satmaya başladı. Daha sonra talepler üzerine köy sakinleri lokanta açtı. 

Kazandığı para yetmediği için köyde bir köşede seyyar köftecilik yaparken, şimdi lokanta sahibi olan ve marka köfteciler arasına giren Mehmet Ellek, 1992 yılında seyyar köfteciliğe başladı. Ellek, 5 yıldır işlettiği lokantasında siparişlere yetişmekte zorlanıyor.

Ellek, köyde yetişen küçükbaş ve büyükbaş hayvanların etlerinin lezzetinin, bir süre sonra köfteyi aranan yiyecek haline getirdiğini anlatıyor.

Lokantalarda, köfteden önce has zeytinyağlı salata, köy ekmeği ve acı sos ikram ediliyor. 

"Osmanlı köyümüz hayvancılıkla, etiyle ve köftesiyle ünlü. Bunun sebebi etimizin güzel olması. Doğal ortamda yetişen hayvanların etlerini insanlara en güzel şekilde sunmamız. Burada devamlı dana kesilir. Dana eti çok lezzetli. Köftenin yanında kendi yaptığımız köy ekmeğini sunuyoruz. Hazır hiçbir şey almıyoruz."

Ellek, köftenin ününü duyanların Osmanlı Köyü'ne geldiğini ve son yıllarda köyde "köfte turizmi" oluştuğunu söylüyor. 

Bin 500 nufüslu köyde, iki köfte salonu var. Köfte yemeye sadece Edirne'den değil, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul, Bursa ve İzmit'ten binlerce insan geliyor. 

Köftenin porsiyonu 20 liradan satılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: osmanlı köyü, köfte, Edirne
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