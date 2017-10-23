Osmanlı eserleri Londra'da görücüye çıkacak

Birleşik Krallık’ın başkenti Londra'da dünyaca ünlü açık artırmalara ev sahipliği yapan Sotheby’s Müzayede Evi’nde Osmanlı dönemine ait güzide eserler beğeniye sunulacak.

Sotheby's Müzayede Evi’nin her yıl düzenlediği "Orta Doğu ve Hindistan’da Sanat" haftası kapsamında 25 Ekim'de gerçekleşecek "İslam Dünyası’nın Sanatları" başlıklı müzayedede Fars, Hindistan ve Osmanlı kültürlerine ait çok sayıda eser satışa sunulacak.

Dünya genelinde koleksiyonerler ve sanatseverlerin ilgiyle takip ettiği açık artırma için müzayede kapsamında dün açılan serginin en dikkat çeken bölümlerinden biri Beyrutlu ünlü dekoratör Serge Brunst’ün kişisel koleksiyonundan oluşuyor.

Beyrut’ta Osmanlı tarzı birçok evin restorasyon çalışmalarına da katkı sağlayan Brunst’ün koleksiyonunda Osmanlı dönemine ait saray halıları, porselen işçilik, klasik tarz sandık, pusula, tombak ve sini gibi çeşitli parçaların yanı sıra önemli el yazması eserler ile Kur’an-ı Kerim örnekleri de bulunuyor.

En gözde parça kadife halı

Satılacak eserler arasında bu yılın en gözde parçası 16. yüzyıl Osmanlı dönemine ait metal iplikle işlenmiş (çatma) ipekli kadife halı.

Müzayedede satılacak parçalar hakkında bilgi veren Sotheby’s’in İslami Sanatlar uzmanlarından Alexandra Roy, halının İstanbul veya Bursa’da üretildiğini tahmin etiklerini belirterek, "Bu halı benim müzayedeki en favori parçam. Umduğumuz aralıkta satılmazsa cidden hayal kırıklığına uğrarım, üst sınırın bile üstünde bir fiyatı hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Osmanlı saray geleneğiyle ilişkilendirilen lale, gül, karanfil ve sümbül motifleriyle bezenen eşsiz halının 80 bin ile 120 bin sterline alıcı bulması bekleniyor.

İbn-i Sina'nın "El Kanun Fi’t Tıbb"ı alıcısını arayacak

Müzayedede açık artırmaya sunulacak bir diğer önemli eser ise dünya tıp tarihine damga vuran İbn-i Sina’nın bin yıllık "El Kanun Fi’t Tıbb" adlı Hicri 538/ Miladi 1144 tarihli kitabının hastalıklarla ilgili olan üçüncü cildi.

Orijinali 1025 yılında tamamlanan eserin, yazıldığı döneme yakın tarihlere dayanan el yazması örnekleri çok nadir bulunduğu için söz konusu eser, müzayedenin en kıymetli parçalarından biri addediliyor.

Kitap hakkında bilgi veren Sotheby’s Orta Doğu Departmanının Müzayede Başkanı Benedict Carter, "Son zamanlarda tıp ile ilgili eserler çok gözde. Müzelerden ve özel koleksiyonculardan Ortaçağ İslam dünyasına ait tıp, bilim ve astroloji alanındaki kitaplara çok talep var. Örneğin, bir başka tıp alimi Mecusi’nin bir eserini 480 bin sterline satmıştık." değerlendirmesini yaptı.

İbn-i Sina’nın yaklaşık yedi yüzyıl Orta Doğu ve Avrupa’da okutulan bu kitabı için tahmin edilen değer ise 80 bin ile 120 bin sterlin arasında. Ancak Carter, El Kanun Fi’t Tıbb’ın bir kopyasının 1990’larda 300 bin sterline satıldığına dikkat çekerek, bu gibi eserlerin ne kadara satılacağını tahmin etmenin zor olduğunu ifade etti.

Seyyahlara muska

Müzayedede beğeniye sunulacak en ilginç eser ise 18. yüzyıla ait bir muska. Seyyahların yönlerini bulabilmeleri için yanlarında taşıdıkları muska enteresan yapısıyla dikkat çekiyor.

Yuvarlak bir disk görünümündeki muskanın içinde bulunan kare şeklindeki mahfazanın çeşitli bölmelerinde farklı bilgiler yer alıyor. Seyahat ile ilgili temel malumatı barındıran muskada aynı zamanda koruyucu ayet ve zafer getiren dualar da yer alıyor.

Carter, bu müstesna parça hakkında şunları söyledi:

"Bu koleksiyonun en sıra dışı parçası seyyahların kullandıkları bu muska. İçinde birçok bilgi barındıran bu muska özel yapısı nedeniyle kolayca taşınmaya çok müsait. Önceden seyyahların taşıdığı birçok kitap gördük ancak böyle sıradışı bir formata sahip kitapçığa ilk defa rastlıyoruz."

Kutsal beldeler Mekke ve Medine'nin çizimlerinin de bulunduğu muskanın 20 bin ile 30 bin sterlin arası bir fiyata satılması bekleniyor.

Londra’da beğeniye sunulacak farklı bir Türk-Osmanlı eseri de 1789 yılında Ali Şükrü Efendi tarafından kaleme alınmış bir dua kitabı.

Baskı bilgisinde hocası Mehmed Efendi’nin ismini kullanan Galatalı Ali Şükrü Efendi’nin bu eseri, Mekke ve Medine çizimlerini barındırması ve Osmanlı kaligrafisinin en nadide örneklerinden biri olması nedeniyle müzayedede önem arz eden parçalardan biri.

Yaldızlı yapısıyla bugüne kadar çok iyi muhafaza edilmiş bu eserin de 15 bin ile 20 bin sterlinden alıcı bulması bekleniyor.

Rusya'da yeniçeri hayranlığı

Rusya, İtalya, Suriye ve Beyrut öğelerini içinde barındıran çok kültürlü bir aileden gelen Brunst'ün koleksiyonunda farklı medeniyetlerden izler taşıyan eserleri de bir arada görmek mümkün.

Bunun en güzel örnekleri arasında St. Petersburg’da üretilmiş iki porselen figürü yer alıyor. Bir Osmanlı yeniçerisi ile bir kaptan-ı derya örnek alınarak biçimlendirilen bu objeler de 18. yüzyıl Rusyasına ait. Bu eserler 8 bin ile 12 bin sterlin arasında bir fiyata satılmayı bekliyor.

1744’ten bu yana, sanatseverleri ve koleksiyonerleri bir araya getiren Sotheby’s, 1955 yılında Londra’dan New York’a açılarak dünyanın ilk uluslararası müzayede evi olmuştu.

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul’da da bir ofis açan kurum, nadide parçaların peşine düşen koleksiyonculara çeşitli tarihi objeleri alıp-satma hizmeti de veriyor.

Kaynak: AA