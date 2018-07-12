Ordu Gölköy bozulmamış tabiatıyla doğaseverleri bekliyor

Ordu'nun Gölköy ilçesi, eşsiz doğal güzellikleri ve bozulmamış tabiatıyla yerli ve yabancı turistlere huzur vadediyor.

Şehir gürültüsünden uzaklaşarak kafa dinlemek isteyenlerin tercih edebileceği sakinliği sunan Gölköy, tarihi ve turistik alanlarıyla doğaseverleri ağırlıyor.

Türkiye'nin 36'ıncı tabiat parkı olan, ilçenin en önemli turizm alanı Ulugöl'de kuş cıvıltıları ve kurbağa sesleri eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yapılıyor. Ziyaretçiler, ağaç ve gökyüzünün göle yansımalarını fotoğrafla ölümsüzleştirme şansı da buluyor.

İlçenin, Uluvahta başta olmak üzere birçok yaylasını gezen ziyaretçiler, doğanın tadını çıkarıyor.

Farklı tarihi yapılar da mevcut

Yaklaşık 750 yıl önce, tamamen ahşaptan inşa edilen "çivisiz cami", inanç turizmi adına farklı bir tarihi yapı sunuyor.

Selçuklular döneminde pelit ağacı kullanılarak inşa edilen caminin iç ve dış cephesi, tahtaların birbirine geçtiği ağaç yontma ve kertme yöntemiyle dikkati çekiyor. Selçuklular ve Osmanlı tarihine tanıklık eden cami, ziyaretçilerine tarihte bir yolculuk sunuyor.

Gölköy Belediyesi, turizme yönelik yürütülen konaklama ve iyileştirme çalışmalarıyla ilçe turizminin geliştirilmesini amaçlıyor.

İlçede ölüm yaşı ortalaması 82

Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert, Gölköy'ün özellikle son 3 yılda turizmde öne çıktığını anlattı.

Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü'nün 2000'li yıllardan itibaren yaptığı araştırmada, en uzun ömürlü insanların yaşadığı yerlerin gen haritasının çıkarıldığını söyleyen Mert, "Türkiye'de ilk 10'un içerisinde Gölköy de bulunuyor. İlçede ölüm yaşı ortalaması 82 ve 100 yaşın üzerinde pek çok yaşlı bulunuyor" dedi.

Mert, yaşlıların evde ve bakım yerlerinde hizmetlerini artırarak onların huzurlu bir hayat yaşamasını sağlayacaklarını şöyle açıkladı:

"3 yıldan beri özellikle yaşlı amcaların evde saç sakal gibi temizliğe bağlı bakımlarını yapıyoruz. Yaşlı amcalar, hasta ve yatalak olanlar var. Evden dışarı çıkamıyorlar. Ekiplerimiz evlere gidiyorlar, saç sakal bakımlarını yapıyorlar. Bu da yaşlılara olan sosyal sorumluluk projelerimizin başında geliyor."

Tabiat, iklim şartları, yaşam koşulları...

Mert, tabiat güzelliğine sahip çıkan bir ilçe olarak öne çıktıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Tabi tabiat güzelliği bir tarafta, iklim şartları bir tarafta, yaşam koşulları bir tarafta. Tabiat güzellikleri ve oksijen diyarı, hepsi eklendiği zaman insanların ömrüne ömür katan, tabiat güzelliğine sahip bir ilçe olarak öne çıktık."

Turizmle ilgili çalışmaların devam ettiğinden bahseden Mert, "Otel projemizin yanı sıra bakir, turizme açılmamış olan şelalelerimiz, derelerimiz, yaylalarımız, kiliselerimiz, çivisiz camimiz, kalemiz... Buna benzer 10-12 noktadaki turizm çalışmalarımız sürüyor. 2023'e kadar bunlarla ilgili altyapı oluşturacağız. En az 100-150 kişinin barınabileceği, 3-5 gün kalınabilecek yerleri oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Ayrıca bu doğal güzellikleri bozmadan çalışmaların yürütüldüğünü anlattı ve şunları söyledi:

"Gelecekte, belki 3-5 yıl sonra Karadeniz'de adından söz edilen, özellikle yaz turizmi için gidilen bir ilçe olarak öne çıkacağız. Bu konuda da bakir olan ilçemizi tabiat güzelliğini bozmadan çağın getirdiği şartları da yaşatmak koşuluyla turistlere yaşatmaya çalışacağız."

Kaynak: AA