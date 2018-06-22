Ordu Argan Yaylası turizme kazandırılıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmaların ilk etabı, yapılan ihaleyle başladı.

Akkuş'a 3 kilometre uzaklıktaki yaylada, 270 hektarlık alanın halihazır haritaları, imar planına esas jeolojik, jeoteknik etüt raporları ve turizme yönelik çevre düzeni, nazım imar ve uygulama imar planları hazırlanıyor.

1991'de turizm merkezi seçildi

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Akkuş-Niksar karayolu üzerinde bulunan 1650 rakımlı Argan Yaylası'nın 1991'de Bakanlar Kurulu kararıyla turizm merkezi seçildiğini söyledi.

Başkan Enver Yılmaz, yaylayı yaz ve kış turizmine elverişli yapısıyla cazibe merkezi haline getirmeyi planladıklarını vurguladı.

"Karadeniz'in doğal mirası niteliğindeki yaylaların halka açılması ve yayla turizminin geliştirilmesi için önemli bir çalışma yapılıyor."

"Kayak sporu için de elverişli"

Enver Yılmaz, Argan Yaylası'nda yapılan çalışmalarla turizme yeni bir alan kazandırmayı planladıklarını anlattı.

"Yaylamız, 1650 rakıma sahip ve yılın 4 ayı karlı olması nedeniyle kayak sporu için de elverişli bir yapı içeriyor."

"Bakanlıktan 200 bin lira ödenek gönderildi"

Yapılan çalışmalar için Bakanlık'tan 200 bin lira ödenek gönderildiğini belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Bakanlığımızla ortak yürütülen çalışmalar ile Akkuş ilçemiz değerlenecek ve turizm faaliyetleri ivme yakalayacaktır. Ordu Büyükşehir Belediyemiz ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız ortaklığında yapılan çalışmalarla Akkuş ve çevresinde alternatif turizm olanaklarını canlandırmayı, bölgemize yeni bir turizm ivmesi kazandırmayı ve kaliteli konaklama tesisleri oluşturmayı amaçlıyoruz."

Kaynak: AA