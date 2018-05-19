Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin yabancı öğrencileri, Panorama 1919 Müzesi'ni gezdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan “Panorama 1919 Müzesi” geçen günlerde halkın ziyaretine açıldı.

Milli Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’a ayak basan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ne giden süreçte verdiği mücadele ve Türk tarihindeki zaferler ve savaşlar, müzede ziyaretçilere yeniden yaşatılıyor.

Türkiye'nin en büyük yağlı boya tablosu bulunuyor

Müzenin diagromik bölümde 300 metrekare alanı kaplayan ve Azeri sanatçı tarafından 3 ayda yapılan Türkiye’nin en büyük yağlı boya tablosu bulunuyor.

Bu tabloda Mustafa Kemal Atatürk’ün Dikmen Sırtları’nda Seymenler tarafından karşılanışı simgeleniyor.

Müzenin diğer bölümünde ise 44 projeksiyondan yararlanılarak yapılan 10 dev sinema ekranından oluşan Dijital Gösteri Merkezi yer alıyor.

Burada Malazgirt Zaferi, Osmanlı’nın kuruluşu, İstanbul’un Fethi, Çanakkale Zaferi ve Kurtuluş Mücadelesi anlatılıyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Hazırlık Bölümü'nde okuyan yabancı öğrenciler, Panorama 1919 Müzesi’ni gezdi.

Öğrenciler burada Türk tarihinin geçmişini günümüze kadar öğrenme fırsatı buldular. Müzenin panoramik ve diagromik alanındaki görsellerden Türk tarihini öğrenen yabancı öğrenciler, müzenin çok kapsamlı olduğunu belirttiler.

"Burada Türkiye'nin tarihi anlatıldı"

Samsun’da ilk yılını geçiren 19 yaşındaki Muhammed Asad, “Samsun’da böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Burada Türkiye’nin tarihi anlatıldı. Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hakkında çok önemli bilgiler öğrendik. Böyle kapsamlı müzeler Malezya’da var mı bilmiyorum. Benim ülkem de çok büyük bir ülke, gezdiğim yerlerde ise göremedim” dedi.

Kendi ülkesinde bu teknolojide bir yer olmadığının altını çizen Güney Sudanlı Hakim Losuba İdoru Nyama da şunları söyledi:

“Güney Sudan’dan okumak için Samsun'a geldim. Öğretmenlerimiz Samsun’da böyle bir müze olduğunu bize anlatmıştı. Müzede Türk tarihi çok güzel ve ayrıntılı bir şekilde anlatılmış. Gösterimler çok güzeldi. Ben çok beğendim. En çok da panoramik gösterimi beğendim. Onda kullanılan teknoloji çok iyiydi. Burası tam bir sanat güzelliği olmuş. Benim ülkemde böyle yerler yok. Bu kadar teknolojik bir yeri ilk defa görüyorum."

Türk tarihi konusunda önemli bilgiler edindiğini söyleyen Afganistanlı Nimetullah Rahimi ise şöyle konuştu:

“Buraya geldiğim ve gördüğüm için çok mutlu oldum. Hepimiz çok sevindik. Türkiye’nin genel tarihi gözümün önünde canlanmış oldu. Burada Türk tarihi çok iyi bir şekilde yansıtılmış. Burada izlediğim görseller sayesinde Türkiye’nin geçmişine dahil çok önemli bilgiler edindim."

Müzede yaklaşık 1 saat geçiren öğrenciler, burayı bilmeyen tüm arkadaşlarına Panorama 1919 Müzesi'ni anlatacaklarını söylediler.

Kaynak: İHA