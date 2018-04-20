On binlerce Gaziantepli gençten, şehitler diyarı Çanakkale'yi ziyaret

Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi tarafından 3 yıl önce başlatılan "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" projesiyle on binlerce Gaziantepli genç, tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyaret etti.

Gençler, Gelibolu Yarımadası'ndaki 57'nci Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Şehitler Abidesi, Yahya Çavuş ve Seyit Onbaşı anıtları ile Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ni ziyaret ederek, ecdadın savaşı nasıl kazandığını yerinde öğreniyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tarihin medeniyetlerin doğup büyüdüğü büyük bir sahne olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu sebeple Şahinbey Belediyesi olarak geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize, şanlı tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin kazanıldığı yerde canlı tarih anlatımı ile kahraman ecdadımızın azim ve gayretini genç beyinlere nakşederek, geleceğe sağlam adımlarla ilerlemelerine olanak sağlamak istedik. Şehitlerimiz için yapılacak en güzel çalışma, onların fedakarlıklarını, vatan sevgilerini gençlere anlatmaktır. Bu düşüncelerle 2015 yılında Çanakkale Zaferi'nin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında başlattığımız proje kapsamında bu güne kadar 71 bin 465 genci Çanakkale'ye götürdük ve oradaki manevi atmosferi yaşamalarına olanak sağladık. Projemiz 2018 yılı sonuna kadar devam edecek ve toplamda 90 bin gencimizi bu imkandan faydalandırmış olacağız."

Amaç, geçmiş ile gelecek arasında köprü kurmak

Mehmet Tahmazoğlu, şöyle devam etti:

"Sürdürdüğümüz bu projemizle ülkemiz ve milletimiz üzerine oynanan oyunların farkına varıp, buna 'dur' diyebilecek bir gençlik yetiştirmek, geçmiş ile gelecek arasında köprü kurarak, gençlerimizin ecdadını tanımasını ve onları kendilerine birer rehber edinmesini sağlamaya çalışıyoruz."

"Gururluyuz, mutluyuz"

Proje koordinatörlerinden Döne Pazarcı Sevük ise etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu anlattı:

"İnşallah bizden sonraki nesiller de bu gururu yaşar. Belediye başkanımızın öncülüğünde Çanakkale ruhunu gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Gururluyuz, mutluyuz."

Kaynak: AA