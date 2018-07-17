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Odesa destanının en eski alıntısı Yunanistan'da keşfedildi

Yazar Homeros'un ünlü eserlerinden biri olan Odysseia (Odesa) destanının en eski alıntısı Yunanistan Antik Olympia'da kazınmış bir kil plağı üzerinde bulundu.

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Odesa destanının en eski alıntısı Yunanistanda keşfedildi

Antik Çağ'da yaşamış İyonyalı ozan Homeros, Batı edebiyatının ilk büyük eserleri kabul edilen İlyada ve Odysseia destanlarının yazarı.

Yunanistan'da arkeologlar, Homeros'un Odysseia (Odesa) destanının en eski alıntısını keşfetti.

Yunan ve Alman araştırmacılardan oluşan bir ekip, alıntıyı Peloponnese Yarımadası'nda Olimpiyat Oyunları'nın başladığı yer olan Antik Olympia'da kazınmış kil plağı üzerinde buldu.

Bulunan alıntıda, Odesa'nın 14'üncü rapsodi kahramanı Odysseus’un hayat boyu arkadaşı Eumaeus’a hitap ettiği 13 sözü var. Araştırmacıların tahminleri, bulgunun M.S. 3. yüzyıldan önce Roma dönemine ait olduğunu ortaya koyuyor.

Ayrıca araştırmacılar, tarihin doğrulanması gerektiği ve bulunan plağın büyük bir arkeolojik sergi olduğunu açıkladı.

Odesa, Homeros'un en ünlü destanlarından biri ve modern Batı kültürünü oluşturan temellerden olarak gösteriliyor. Ayrıca dünyanın en büyük edebiyat eserleri arasında.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Yunanistan, plak, odesa, keşif, homeros, edebiyat, antik çağ, alıntı
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