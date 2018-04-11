Nuruosmaniye Cami Mahzeni'nde bir ilk: Yeditepe Bienali

Cumhurbaşkanlığı, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı (KTSV) iş birliğiyle, Anadolu Ajansı'nın Global iletişim ortaklığında "Yeditepe Bienali" düzenleniyor.

Bienal kapsamında sergiler, Nuruosmaniye Cami Mahzeni'nde gösterime açıldı. Mahzen, ilk defa bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

Sergideki eserler hat, ebru, çini, tezhip gibi sanat dallarının farklı biçimlerinde ele alınıyor.

Sergide, hem çağdaş hem de Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar ilerleyen çini kültürü bir arada.

Bu yıl "Ehl-i Hiref" temasıyla gerçekleştirilen Bienalin küratörü Serhat Kula, mahzenin uzun yıllar boyunca su deposu olarak kullanıldığını söyledi.

"100 yıl kadar da atıl olarak kalmış bu mekanı, uzun bir süreç boyunca bir sergi alanına dönüştürmek için çalıştık. Bir kısmını olduğu gibi bıraktık. Çünkü o sarnıçların havasını korumasını istedik. Tarihi dokuyu bozmadan seyircilerin ortamı hissetmesini istedik."

"Ebrularla gezegenleri canlandırmaya çalıştım"

"Barut Ebrusu"nun mucidi Hikmet Barutçugil, "Mekandan Taşanlar" sergisine "Gezegenler" adlı eseriyle katıldı.

Bienal için ebruyu kullanarak farklı bir iş yapmak istediğini ve gezegen olarak nitelendirdiği küreleri barut ebrusuyla boyadığını anlattı.

"Aslında ebru makro ve mikro kozmos arasındaki sonsuzlukları bize gösteren bir desen zenginliğidir. Eserimde de o makro kozmostaki uzaydan gelen o fotoğraflardaki ebrularla gezegenleri canlandırmaya çalıştım. Bunlar tabii ki sembolik gezegenler. Mekana da yakıştı."

Sergide "Sırrı Kadim" başlığı altında 8 farklı eserini sergileyen sanatçı Muhammed Türk, eserlerinde tuval üzerine akrilik boya kullandığından bahsetti.

Eserlerini, "klasik çıkışlı çağdaş bir yorum" olarak tanımladı.

Dünyada ilk "geleneksel sanat bienali"

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Yeditepe Bienali'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Himayelerine almak suretiyle bizi cesaretlendirmiş, onurlandırmıştır ve yine himayeleri ile gerçekten bienal bizim beklentimizden daha iyi bir konuma geldi."

Bienal çalışmaları 2 yıl sürdü. Eserler, 28 farklı tarihi mekanda sergileniyor.

Demir, dünyada ilk kez geleneksel sanatlar alanında bir bienalin gerçekleştiğini anlattı.

Yeditepe Bienali kapsamında 600 sanatçının yaklaşık 3 bin eseri sanatseverlerle buluşuyor.

"Karma çini" ve "Mekandan Taşanlar", Nuruosmaniye Mahzeni'nde 15 Mayıs'a kadar sergilenecek.

Kaynak: AA