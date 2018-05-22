Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi 'Ahlat Ağacı'ndan ilk fragman

71. Channes Film Festivali'nde dünya gösterimi yapılan ve 15 dakika boyunca ayakta alkışlanan Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' filminin merakla beklenen fragmanı yayınlandı.

İzleyenlerin büyük beğenisini kazanarak festivale damga vuran Ahlat Ağacı, 1 Haziran'da vizyona girecek.

TRT ortak yapımı 'Ahlat Ağacı' filminde baba-oğul ve aile ilişkileri öne çıkarılıyor.

Yönetmen Ceylan'ın "Doğduğum şehirde bir babayla, öğretmen bir babayla karşılaştım. Bu tanışma beni çok etkiledi." sözleriyle anlattığı film, uzun yılların ardından köyüne dönen genç bir yazarın, babasının borçları altında ezilmesini konu ediniyor.

Başrollerini Doğu Demirkol ile Murat Cemcir'in paylaştığı filmde, Ahmet Rıfat Şungar, Hazar Ergüçlü, Tamer Levent, Kadir Çermikli, Kubilay Tunçer ve Ercüment Balakoğlu rol alıyor.

Senaryosunu Akın Aksu, Ebru Ceylan ve Nuri Bilge Ceylan'ın yazdığı filmin görüntü yönetmenliğini ise Ceylan'ın pek çok filminde birlikte çalıştığı Gökhan Tiryaki üstleniyor.

IMDb puanı: 9,4

Dünyanın önde gelen sinema yazarlarından Peter Bradshaw'ın The Guardian’daki köşesinde 5 yıldız verdiği "Ahlat Ağacı"nın IMDb (The Internet Movie Database / İnternet Film Veritabanı) puanı ise 10 üzerinden 9,4.

Ünlü Yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Cannes Film Festivali'ne ilk kez Koza filmiyle 1995'te yarışmacı olarak katılmıştı.

2014 yılında “Kış Uykusu”yla Cannes Film Festivali’nin büyük ödül Altın Palmiye’yi kazanan Nuri Bilge Ceylan, bu yıl festivale yeni filmi TRT ortak yapımı “Ahlat Ağacı” ile katılmıştı.

Nuri Bilge Ceylan’ın ayrıca, ‘Uzak’, ‘İklimler’, ‘Üç Maymun’ ve ‘Bir Zamanlar Anadolu’da’ filmleriyle de Cannes’da ödülleri bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber