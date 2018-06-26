Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden (DT) yapılan açıklamaya göre, sanatsal faaliyetlerden yaz aylarında da yararlanılması için hayata geçirilen "Nöbetçi Tiyatro" uygulamasında sona gelindi.

Son oyun "İkinci Bölüm"

Projenin son haftasında, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği "İkinci Bölüm" Küçük Tiyatro Sahnesi'nde perdelerini açtı.

Neil Simon'ın yazdığı, Cemil Büyükutku'nun Türkçe'ye çevirdiği ve Hidayet Erdinç'in yönetmenliğini yaptığı oyunda, olağanüstü bir aşkla karısına bağlanmış ama eşinin ölümüyle adeta yıkılmış bir yazarla hayatını kabusa çeviren evliliğini bitiren aktrisin hayatının kesişmesi anlatılıyor. Oyunda, iki insanın sıra dışı karşılaşması ve aşkla yakınlaşması ele alınıyor.

Dekor tasarımı Ethem Özbora, kostüm tasarımı Nalan Alaylı ve ışık tasarımı Önder Arık'a ait oyunda Ayşen İnci, Şahin Çelik, Lebip Gökhan ve Veda Yurtsever İpek rol alıyor.

"İkinci Bölüm" oyunu, 30 Haziran Cumartesi gününe kadar her akşam saat 18.00'de Küçük Tiyatro Sahnesi'nde izlenebilecek.

Nöbetçi Tiyatro uygulamasının sona ermesiyle kapanacak perdeler, 2018-2019 tiyatro sezonunun Ağustos ayında başlayacak prova çalışmalarıyla yeniden açılacak.

Kaynak: AA