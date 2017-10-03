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Buradasınız : » » Neşet Ertaş'ın yaşadığı ev "müze evi" yapılacak

Neşet Ertaş'ın yaşadığı ev "müze evi" yapılacak

Kırşehir'de "bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş'ın da bir süre yaşadığı, babası Muharrem Ertaş'a ait ev "müze evi" yapılacak.

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Neşet Ertaşın yaşadığı ev &quot;müze evi&quot; yapılacak

Kırşehir'de "bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş'ın da bir süre yaşadığı, babası Muharrem Ertaş'a ait ev "müze evi" yapılacak.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Vali Necati Şentürk'e ziyarette bulunarak, kentte devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Bağbaşı Mahallesi'nde Neşet Ertaş'ın da yaşadığı, babası Muharrem Ertaş'a ait eve geçen Yayman, burada Abdal kültüründen gelen vatandaşlarla bir süre görüştü.

Evde incelemelerde bulunan Yayman, "bozkırın tezenesi", halk ozanı Neşet Ertaş, Ahi Evran-ı Veli gibi büyük üstatların memleketinde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Neşet Ertaş'ın sadece Kırşehir değil Türkiye için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Yayman, bozlak ustasının mezarının da bulunduğu mahallede, babasına ait evin "Neşet Ertaş Müze Evi" yapılacağını bildirdi.

Vali Şentürk de Yayman'ı "medeniyetler beşiği", "Ahiler kenti" Kırşehir'de ağırlamaktan mutlu olduklarını belirtti.

Yayman'a, ziyaretlerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş ile İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Yıldız Eraslan da eşlik etti.

Etiketler: Kırşehir, neşet ertaş, bozkırın tezenesi, müze evi
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