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Nemrut kar altında da ilgi çekiyor

Güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak nitelendirilen Nemrut Dağı, kar altında da turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

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Nemrut kar altında da ilgi çekiyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

Milli Park Alanı olarak korumaya alınan ve eşsiz heykellerin yanı sıra 2 bin 150 metre yüksekliğiyle, "güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Nemrut Dağı, kar altında da ihtişamından birşey kaybetmiyor.

Yolların henüz ulaşılır olduğunu duyan ziyaretçiler, yaklaşık 4 kilometre yürüdükten sonra zirveye ulaştı.

Nemrut'un zirvesindeki heykelleri beyazlar içerisinde gören yerli ve yabancı turistler, yorgunluklarını çektikleri fotoğraflarla unuttu. 

Nemrut Dağı Milli Parklar Müdürlüğü çalışanı Bilal Mente, bu yıl Nemrut Dağı'na yerli ve yabancı 60 bini aşkın ziyaretçi geldiğini belirterek, "Hala gelmeye devam ediyorlar." diye konuştu.

AA 

Etiketler: Nemrut Dağı, kar, Adıyaman
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