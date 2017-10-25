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Nemrut Dağı ziyaretçi akınına uğradı

"Güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nı 9 ayda 52 bin kişi ziyaret etti.

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Nemrut Dağı ziyaretçi akınına uğradı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki Nemrut Dağı, Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde 150 metre çapında tümülüs ve pek çok dev eseriyle özellikle kültür meraklılarının ilgisini çekiyor.

Milli Park Alanı olarak korumaya alınan ve "güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer" olarak nitelendirilen Nemrut Dağı'na turistlerin ilgisi devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanından turist ağırlayan otantik mekana tatilcilerin daha kolay ulaşması için de çalışmalar sürüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, 9 ayda 52 bin kişinin Nemrut Dağı'nı ziyaret ettiğini, bunlardan 2 bininin yabancı turist olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: UNESCO, Adıyaman, Nemrut Dağı
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