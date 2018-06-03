Nazım Hikmet vefatının 55. yılında mezarı başında anıldı

Novodeviçye Mezarlığı’nda yapılan anma törenine Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Türkiye’den giden sanatçılar Zülfü Livaneli, Edip Akbayram, Genco Erkal, Sıla Gençoğlu, Nazım Hikmet’in üvey kızı Anna Stepanova, çok sayıda Türk ve Rus vatandaşı katıldı.

Büyükelçi Diriöz törende yaptığı konuşmada, Nazım Hikmet’in Türkiye ve Rusya için ortak değer olduğunu söyledi.

Nazım Hikmet’in eserlerindeki insanlığa yönelik mesajların evrensel niteliğiyle, kendi ülkesi dışında da yankı bulduğunu ve saygı gördüğünü vurgulayan Diriöz, "Nazım Hikmet vatanımızdan çıkmış ve tarihe mal olmuş görkemli bir değerdir" dedi.

Şiirlerin okunduğu ve konuşmaların yapıldığı tören sona erdikten sonra Nazım Hikmet'in mezarına karanfiller bırakıldı.

Nazım Hikmet'i anma etkinlikleri Moskova’da çeşitli programlarla devam edecek.

Kaynak: AA