Nasreddin Hoca'yı dünyaya tanıtıyorlar

Anadolu Selçukluları döneminde, Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan Türk edebiyatının ve geleneğinin önemli mizah ustalarından ve bilgelerinden Nasreddin Hoca'nın düşünceleri, nesilden nesile aktarılmaya devam ediyor.

'Nasreddin Hoca'nın torunları' Akşehirliler, yıllardır onun felsefesini dünyaya da yaymaya çalışıyor. Bu nedenle her sene Akşehir Belediyesi tarafından 5-10 Temmuz günlerinde 'Nasreddin Hoca Şenlikleri' düzenleniyor.

Nasreddin Hoca, yurt genelinde ve yurt dışında düzenlenen programlarla da tanıtılmaya çalışılıyor. İlçede her okulda oluşturulan 'Nasreddin Hoca Köşesi' ile yeni nesil Nasreddin Hoca ile ilgili fikir sahibi oluyor.

İlçe merkezindeki türbesi yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi gören Nasreddin Hoca'nın fıkraları da, onları anlatan heykellerle Gülmece Parkı'nda yaşatılıyor.

"İnsanları ümitsizlikten umuda sevk ediyor" Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Nasreddin Hoca'nın 'Ya tutarsa' fıkrasının önemine ilişkin şöyle konuştu: "Akşehir Gölü'müz, Akşehir için gerçekten çok önemli. En başta Nasreddin Hocamızın maya çaldığı bir yer. Hocamızın 'Ya tutarsa' dediği bir yer. İnsanları ümitsizlikten arındırmak, umuda sevk etmek için onun esprili fıkralarından birisidir 'Ya tutarsa'. Her yıl Nasreddin Hoca'mızı anma etkinlikleri kapsamında göle maya çalma merasimimizi gerçekleştiriyoruz." "Nasreddin Hoca 16 ülkede yazılı kaynaklarda yer alıyor" Nasreddin Hoca Turizm Derneği Yönetim Kurulu üyesi Osman Bacılı ise dernek olarak 60 yıldır Nasreddin Hoca'nın felsefesini dünyaya yaymaya çalıştıklarını belirtti: ''Gayemiz Nasreddin Hoca'yı tanıtmak olduğu için birçok alanda kültürel faaliyetlere destek oluyoruz. Halkımızı, gençlerimizi bu kültürel faaliyetlerde yer almasını ön planda tutuyoruz. Nasreddin Hoca, sadece Türkiye'de tanınan bir şahsiyet değil; Doğu Türkistan'dan Fransa'ya kadar 16 ülkede yazılı kaynaklarda halk arasında isimleri geçiyor'.' Nasreddin Hoca kimdir?

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Hortu köyünde, 1208 yılında doğan Nasreddin Hoca, burada medrese eğitimi gördükten sonra babasının ölümü üzerine köy imamlığı yapmaya başladı.

Konya'nın Akşehir ilçesine 1236 yılında yerleşen Nasreddin Hoca'nın, medresede ders verdiği ve kadılık yaptığı biliniyor. 'Hazırcevap' olarak anılan Nasreddin Hoca, söylemlerini mizahla aksettirdiği hikaye ve fıkralarla tanınır.

'Ya tutarsa' dediği Akşehir Gölü'ne maya çalma fıkrasıyla umut aşılayan, fıkra ve hikayeleriyle güldürürken, düşündüren mizah ustası Nasreddin Hoca, 1284 yılında yaşamını yitirerek, bugün Akşehir'de türbesinin bulunduğu mezarlığa defnedildi.

Kaynak: DHA