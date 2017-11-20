Müzik dünyasının en çok kazanan kadını 'Beyonce' oldu

ABD'li iş dünyası dergisi Forbes, 1 Haziran 2016 - 1 Haziran 2017 döneminde vergiler hariç 105 milyon dolar kazanan Beyonce'nin bu dönemde müzik dünyasının en çok kazanan kadın şarkıcısı olduğunu açıkladı.

Nisan 2016'da "Lemonade" adlı stüdyo albümüyle müzikseverlerden ve eleştirmenlerden tam not alan Beyonce'nin, "Formation World Tour" adlı dünya turnesinin de yaklaşık 250 milyon dolar kazandı.

İngiliz şarkıcı Adele'in 69 milyon dolarla dünyanın en çok kazanan ikinci kadın şarkıcısı oldu.

Üçüncü ise 44 milyon dolarla ABD'li şarkıcı Taylor Swift.

Aynı dönemde ABD'li şarkıcılardan Celine Dion'un 42 milyon dolarla dördüncü, Jennifer Lopez'in de 38 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

Dünyaca ünlü şarkıcılardan Madonna, Lady Gaga, Selena Gomez ve Ariana Grande ise söz konusu dönemde kadın şarkıcılar arasında ilk 10'a girmeyi başaramadı.

Kaynak: AA