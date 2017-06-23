Müzeler bayramda da ziyarete açık

Yerebatan Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Miniatürk, Ramazan Bayramı boyunca ziyarete açık olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından işletilen Yerebatan Sarnıcı, bayramın birinci günü 13.00-18.30, diğer günleri ise 9.00-18.30 saatlerinde görülebilecek.

Büyük Saray’ın su ihtiyacını karşılamak üzere Bizans İmparatoru 1. Jüstinyen tarafından 542 yılında yaptırılan sarnıç, suyun içinden yükselen mermer sütunlar arasındaki ihtişamından dolayı halk tarafından "Yerebatan Sarayı" olarak da anılıyor. Bilinen en eski su sarnıcı olan Yerebatan Sarnıcı, tarihinin ilk büyük restorasyonunu geçirmesinin ardından yeniden hizmete sunuldu.

Panorama 1453 Tarih Müzesi

Dünyadaki 30 kadar panoramik müze içerisinde "tam panoramik" özelliği taşıyan tek müze olan Panorama 1453 Tarih Müzesi, 3 boyutlu panoramik görüntüsü ve ses efektleriyle gerçekçi bir etki uyandırarak, İstanbul'un fethini yansıtıyor.

Müzenin alt katındaki panoramik kısım girdiklerinde, kapalı bir mekan olmasına rağmen ziyaretçilerde adeta açık bir alana çıktıkları duygusu yaşatıyor.

Panorama 1453 Tarih Müzesi bayramın birinci günü 12.00-18.00 diğer günler 10.00-18.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Miniatürk

Miniatürk'te, Türkiye ve dünyadan seçilmiş 132 mimari eserin 1/25 oranında küçültülerek yapılmış maketleri sergileniyor. Türkiye'nin geçmişten bugüne uzanan kültür ve medeniyet birikimini yansıtan mimari eserlerini, sergilenen maketlerle bir araya getiren Miniatürk, bayram boyunca 09.00-19.00 arasında ziyarete açık olacak.

Toplam 60 bin metrekare alan üzerine kurulu olan müzede, restoran, kafeterya, alışveriş merkezi, açık hava gösteri alanı ile çocuk oyun parkı da yer alıyor. AA