Müze ve örenyeri gişeleri kiraya verilecek

Müze ve Örenyerleri Gişelerinin Kiraya Verilmesi İşi İhalesi ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünce (DÖSİMM) ihale, 24 Ekim Salı günü saat 10.00'da, DÖSİMM Mehmet Yurtseven Toplantı Salonu'nda, pazarlık usulü ile yapılacak.

İhalenin tahmin edilen bedeli yıllık 153 milyon 501 bin 338 lira, geçici teminat tutarı ise 20 milyon lira olarak belirlendi.

Kiralama, 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2026 tarihlerini kapsıyor.

İsteklilerin tekliflerini ihale günü Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) saat ayarına göre, 08.30 ile 09.55 saatleri arasında, ihalenin yapılacağı adrese teslim etmeleri gerekiyor. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek ve teklif şartları ihale tarihini takip eden 90 gün süreyle sabit kalacak.

İhale dokümanları, Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİMM'den temin edilebilecek. Ayrıca "www.dosim.gov.tr" veya "www.kulturturizm.gov.tr" internet adresinden görülebilecek.

Söz konusu ihale dökümanının bedeli 5 bin lira olarak belirlendi.