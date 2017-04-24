Muşlu çocuklar festivale katılabilmek için destek bekliyor

Muş'un Varto ilçesindeki Hamurpet Ortaokulu'na 3 yıl önce atanan İzmirli müzik öğretmeni Aslı Tanrıkulu, tahta, leğen, bidonlarla müzik yapmaya çalışan yetenekli öğrencilerle bir ritm grubu kurdu.

Daha önce hiç enstrümanları olmayan öğrencilerin müziğe ilgilerini arttırmak amacıyla sosyal medya üzerinden kampanya başlatan Tanrıkulu, duyarlı vatandaşların gönderdiği müzik aletleriyle köy okulunda bir müzik sınıfı oluşturdu.

Tanrıkulu'nun çabasıyla kurulan orkestrada, bağlama, mandolin, keman, gitar, flüt, piyano gibi enstrümanları çalan öğrenciler, seslendirdikleri Türkçe, Kürtçe ve İngilizce şarkılarla da köylerde ve ilçe merkezinde vatandaşlara konser vermeye başladı.

Öğretmenlerinin desteğiyle başladıkları müzik sayesinde hayata bakışları değişen öğrenciler, şimdi de 20 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak Sansev İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali'ne katılmaya hazırlanıyor.

"Hayırseverlerden destek bekliyoruz"

Tanrıkulu, konserlerin sosyal medyada yayınlandıktan sonra orkestranın Sansev İstanbul Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali'ne davet edildiğini belirterek, "Kaynak bulamadığımız için şu anda festivale katılım sağlayamıyoruz." dedi.

Tanrıkulu, öğrencilerin festivale katılarak yeteneklerini sergilemek ve İstanbul'u görmek istediklerini belirterek, bu konuda hayırseverlerden destek beklediklerini ifade etti.

"Festivalde yeteneğimizi göstermek istiyoruz"

Öğrencilerden Özcan Tarhan ise yaptıkları müzik sayesinde arkadaşlarıyla daha iyi ilişki kurduklarını anlattı.

Hafta sonları koyunlara bakarken bağlama çaldığını ifade eden Tarhan, "Arkadaşlarım da beni yalnız bırakmıyor, hep birlikte çalıyoruz. Bağlamamı yanımdan hiç ayırmıyorum. İstanbul'daki festivale katılmayı çok istiyoruz. Bunun için sürekli çalışıyoruz. İstanbul'a gitmek bizim için büyük bir hayal." diye konuştu.

Cam kemik hastası Samet Yolcu da hastalığı nedeniyle diğer arkadaşları gibi futbol ve basketbol oynayamadığını ifade ederek, müzik sayesinde duygularını daha iyi ifade edebildiğini söyledi. AA