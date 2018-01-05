Münir Özkul hayatını kaybetti

Hababam sınıfında canlandırdığı Mahmut Hoca karakteriyle adeta hafızalara kazınan, Türk Sineması'nın çınarlarından Münir Özkul, İstanbul'daki evinde 93 yaşında hayatını kaybetti.

Münir Özkul, yıllardır Demans ve KOAH hastalığı ile mücadele ediyordu. Özkul için ilk tören pazar günü Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek.

Teşvikiye Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Özkul'un naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Usta oyuncu Münir Özkul 93 yaşında hayatını kaybetti. Saygı ve rahmetle anıyoruz... pic.twitter.com/7B9pu9QEtL — TRT HABER (@trthaber) 5 Ocak 2018

Siyasilerden başsağlığı mesajları

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sosyal medyada, “Türk sinemasının usta oyuncularından Hakkın rahmetine kavuşan Münir Özkul’a Allah’tan rahmet;ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.” mesajını paylaştı.

Türk sinemasının usta oyuncularından Hakkın rahmetine kavuşan Münir Özkul’a Allah’tan rahmet;ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun...Amin. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 5 Ocak 2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ise "Filmleriyle milletimizin kalbinde taht kuran Türk sinemasının gülen yüzü, duayeni Münir Özkul'un hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum." ifadelerini kullandı.

Filmleriyle milletimizin kalbinde taht kuran, Türk sinemasının gülen yüzü, duayeni Münir Özkul’un hayatını kaybettiğini öğrenmekten büyük üzüntü duydum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/9UsvjDHhd9 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 5 Ocak 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, “Türk sineması çok büyük bir sanatçıyı, mahmut hoca'sını kaybetti.” dedi.

Türk sineması çok büyük bir sanatçıyı, Mahmut Hoca'sını kaybetti. 93 yaşında aramızdan ayrılan Münir Özkul'a Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 5 Ocak 2018

Münir Özkul kimdir?

Münir Özkul, 15 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olan Münir Özkul, sanat kariyerine henüz lise çağında başladı ve lise öğrencisi olduğu 1940 yılında Bakırköy Halkevi'nde tiyatro oyunlarında rol aldı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Münir Özkul İstanbul'da hayatını kaybetti.https://t.co/yMlwrcarMI pic.twitter.com/Iv9FlAoEeH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Ocak 2018

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne ve Edebiyat Fakültesi'nin sanat tarihi bölümüne devam eden Münir Özkul, 1948'de "Aşk Köprüsü" adlı tiyatro oyunuyla profesyonel kariyerine başladı.

Aşk Köprüsü oyununun ardından Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'ye geçen Münir Özkul, John Steinbeck'ten Fareler ve İnsanlar (1951), John Millington Synge'den Babayiğit, George Axelrod'dan Yaz Bekarı (1954), John Patrick'ten Çayhane (1955) gibi oyunlarda oynadı.

Ardından İstanbul Şehir Tiyatroları'nda, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda ve İstanbul'da yer alan Bulvar Tiyatrosu'nda arkadaşlarıyla birlikte oluşturduğu grupla çalıştı.

1970'li yıllardan itibaren özellikle kalabalık kadrolu ve Ertem Eğilmez yapımlı filmlerde rol almaya başlayan Münir Özkul, kendisiyle özdeşleşen Hababam Sınıfı'ndaki "Mahmut Hoca" karakteriyle de tüm Türkiye'de tanınan bir isim oldu.

Kariyeri boyunca 200'den fazla filmde rol alan Özkul, Sev Kardeşim filmindeki oyunuyla 1972 Altın Portakal Film Festivali'nde "en iyi erkek oyuncu" ödülünü kazandı. "Bizim Aile" filminde canlandirdigi "Yaşar Usta" rolüyle de 1977 Azerbaycan Film Festivali'nde özel ödül kazandı. "Süt Kardeşler" filminde yönetmen yardımcılığı da yapmıştır.

Kaynak: TRT Haber