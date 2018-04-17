Muhammedi, Afgan kadınının çilesini ağzıyla çizdiği resimlerle anlatıyor

Afgan Rubaba Muhammedi'nin el ve ayakları felçli. Ancak durumu ona engel olmuyor.

Muhammedi, ağzıyla kullandığı kalemle çizdiği resimlerle Afganistan'daki kadınların çektiği zorlukları anlatıyor.

Afganistan'ın Gazne şehrinde yaşayan 18 yaşındaki Muhammadi, küçük yaşından beri resim çizmeye başladığını ve bu konuda herhangi bir eğitim almadığını söyledi.

"Ağzımla tuttuğum kara kalemle çizdiğim resimlerle Afgan kadınlarının yaşadığı zorlukları anlatmaya çalışıyorum" diyen Muhammedi, bu konuda kendisine en çok ailesinin destek olduğunu belirtti.

"Afganistan'da kadın olmak çok zor"

Muhammedi, Afganistan'da kadın olmanın çok zor olduğunu anlatarak, kadınların hala istismar ve şiddete maruz kaldığından bahsetti.

Daha küçükken ağzıyla yön verdiği kalemiyle hem kendisi hem de arkadaşları için resimler çizmeye başladığını söyleyen Muhammedi, ''Aynı resmi yapa yapa resimdeki gölgeleri, olması gereken detayları keşfettim ve daha hızlı resim yapabilmeye başladım" diyor.

Engellilerin kendilerini geliştiremedikleri takdirde hayatın zorluklarını yaşamaya mahkum olacakları da söylüyor.

Erdoğan'ı çok seviyor

Kendisi Türkçe bilmemesine rağmen televizyonlardan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını izleyen Muhammedi, Erdoğan hayranı olduğunu söyledi.

Muhammedi, ''Erdoğan halkını seven ve halkı da onu seven ve fedakar bir lider" dedi.

Muhammedi'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin çizimleri de var.

Muhammedi, darbe girişimini televizyondan izledikten sonra halkın, cumhurbaşkanını ne kadar sevdiğini anladığını dile getirerek, kendisinin de bu direnişi severek resmettiğini aktardı.

Nüfusu 33 milyon Afganistan'da yaklaşık bir milyon engelli, zor şartlar altında yaşama tutunmaya çalışıyor.

Afgan yetkililere göre, engellilerin büyük çoğunluğu iş bulamazken, bazıları dilencilik yapıyor ve kimileri de uluslararası yardım kuruluşlarının katkılarıyla geçiniyor.

Kaynak: AA