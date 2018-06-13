Moskova'da "Türkiye Festivali" düzenlenecek

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Rusya pazarının, Türkiye için büyük önem taşıdığını söyleyerek, "Bu pazardaki reklam ve tanıtım çalışmalarımızın hiç kesilmeden devam etmesi gerekiyor" dedi.

Rekor ziyaretçi bekleniyor

Ayık, Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılacak Türkiye Festivali için çalışmaların başladığını, geçen yıl ilkini düzenledikleri festivalin 153 bin ziyaretçi ağırladığını söyledi.

Ayık, 10-12 Ağustos'ta Moskova'daki Krasnaya Presnya Parkı'nda gerçekleştirecekleri Türkiye Festivali'nin ikincisi için rekor ziyaretçi bekliyor.

Ayık, üç gün sürecek festivalde, konser, gösteri, gastronomik ve kültürel sunumların yapılacağını, Türkiye'nin iki ana pazarından biri olan Rusya'da yapılacak Türkiye Festivali'nin turizm adına önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.

4,2 milyon euro'luk tanıtım çalışması

Rusya Federasyonu'ndaki tanıtım çalışmalarına devam ettiklerinden bahseden Ayık, şu bilgileri paylaştı:

"Rusya pazarı, Türkiye için çok büyük bir önem taşıyor. Dolayısıyla bu pazardaki reklam ve tanıtım çalışmalarımızın hiç kesilmeden devam etmesi gerekiyor. Geçen sene festivalimizi yaklaşık 153 bin kişi ziyaret etti. Festival kapsamında 200 şanslı aileye Türkiye tatili hediye ettik. Ayrıca festival için yapılan tanıtım çalışmalarıyla milyonlarca kişiye ulaştık. Festivalimizi 200'ün üzerinde basın mensubu ve blogger takip etti. Tanıtım çalışmalarının maddi değeri ise 4,2 milyon euro'dur."

Festival, Türkiye'nin Rusya Federasyonu'ndaki gücünü artıracak

Rakamların Türkiye Festivali'nin ne kadar doğru bir tanıtım çalışması olduğunu ortaya koyduğunu anlatan Ayık, tanıtım çalışmaları yapmak isteyenleri festivale davet etti.

Festivalin, gelecek seneler için Türkiye'nin Rusya Federasyonu'ndaki gücünü daha da artıracağını vurgulayan Ayık, "Türkiye'ye gelmeyen milyonlarca Rus vatandaşı bulunuyor. İlerleyen yıllarda tatil için Rusya dışına çıkan tatilci sayısının artacağı öngörülüyor. Bu pastadan daha fazla pay alabilmemiz için Türkiye'yi bu pazarda her zaman güncel tutmalıyız" dedi.

Kaynak: AA