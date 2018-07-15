Minik eller Meclis'in duvarlarını renklendirdi

TBMM Anaokulu'nda eğitim gören, 5-6 yaş aralığındaki 25 minik ressam, hayallerini süsleyen doğayı Meclis'in duvarına resmetti.

Minik ressamlar, Resim ve Seramik Öğretmeni Gürkan Akın ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı Halise Künyeli ve diğer öğretmenleriyle birlikte, Meclis'te bulunan fidanlığın duvarına hayallerindeki doğa resmini çizdi.

Renk ve fırça kullanmayı öğreniyorlar

Resim ve Seramik Öğretmeni Gürkan Akın, öğrencilere okulda görsel sanatlar eğitimi verdiklerini, renk, fırça kullanmayı öğrettiklerini söyledi.

Öğrencilerin dış mekanda duvar üzerinde çalışma yaparak farklı bir deneyim yaşamasını istediklerini belirten Akın, minik ressamların mekanın görselliğini artıracağını anlattı.

Çocukların, duvarlara bir şeyler çizmeyi çok sevdiğinden bahseden Akın, şöyle konuştu:

"Renklerle, fırçalarla öğrendiklerini, hayal ettiklerini icra ediyorlar. Çocukların dokunuşu, buraya renk ve sıcaklık katacak. Doğanın içerisindeyiz, peyzaj olarak çok uygun, buranın güzelliğine ekstra güzellik katacağız. Meclisin bize böyle bir imkan sunması çok iyi oldu. Hem öğrencilerimiz bilgilerini aktardı hem de bu tecrübeyi yaşamaları için fırsattı."

"Ortamın ciddiyetini biraz yumuşatıyorlar"

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı Halise Künyeli de, kreşte 4 yaştan itibaren yapılandırılmış sanat eğitimi verildiğini, sanat öğretmenleri eşliğinde çocukların boya ve kille gelişim, yaratıcılıklarını destekleyici çalışmalar yapmasını sağladıklarını vurguladı.

Meclis'in çocuklara duvar boyama fırsatı vermesinin çok önemli olduğundan bahseden Künyeli, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın farklı bir alanda becerilerini ortaya koymaları, daha özgür, geniş bir alanda bunları yapmalarına fırsat tanındı. Çocukların görsel, işitsel, dokunsal tüm gelişim alanlarını destekleyici bir etkinlik. Çocuk hangi alana, hangi ortama renk katmaz ki? Renkleriyle, sesleriyle, cıvıltılarıyla bu ortamın ciddiyetini birazcık da yumuşatıyorlar."

Minik ressamlardan 6 yaşındaki Aras Bingöl, duvarlara resim çizip boyamanın kendisini çok mutlu ettiğini, her şeyi boyamak istediğini anlatarak, "Burayı daha güzel yapmak istediğimiz için boyadık" dedi.

Kaynak: AA