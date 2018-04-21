Mimar Sinan'ın ustalık eseri yenilenme için gün sayıyor

Konuyla ilgili bilgi veren Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Türkiye'de restorasyon çalışmalarının her bölgede giderek artan bir ivme ile devam ettiğini söyleyerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Buna göre, her sene şantiye ve ihale sayıları artış gösteriyor. Öyle ki bu yıl 300 civarında ihale düzenlendi.

İstanbul'daki Sultan Ahmet Camisi geçen yıl restorasyon programına alındı. Aynı şekilde Mimar Sinan'ın Selimiye Camisi'nin de restorasyon için projelendirme çalışması tamamlandı.

Selimiye restorasyona hazır

Selimiye Camisi'nin çok büyük ve önemli bir eser olduğuna işaret eden Ertem, "Burası için birbirinden uzman kişilerden oluşan bir bilim heyeti var. Onların gözetiminde proje yaptık. Didik didik incelenerek, yaptığımız proje çalışmaları, şu aşamada restorasyon projeleri de onaylandı. Artık ihale yapılır aşamaya geldi." dedi.

Ertem, şöyle devam etti:

"Selimiye Camisi'nin restorasyonuyla alakalı düşüncemiz, bu yıl içerisinde orayı restorasyon programına almak. Tabii ki Selimiye Camisi ile alakalı restorasyon kararını tek başımıza verebilmemiz mümkün değil. Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu, Başbakanımız Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuda görüşlerini alarak yapmamız gerekiyor. Restorasyon için biz hazırız. Projeler hazır. Bize talimat verildiği takdirde, 'Selimiye Camisi'ni restorasyona alın.' denildiği takdirde biz onun restorasyonunu yapacak hazırlıktayız."

Projelendirme çalışması 5 yıl sürdü

Selimiye Camisi'nin restorasyonunu projelendirme çalışması 5 yıl sürdü. Ertem, restorasyon projeleri kurul tarafından onaylandı.

Selimiye Camisi için baştan aşağıya bir restorasyon yapılması planlanıyor. Restorasyon çalışmasının yanı sıra güçlendirme çalışmaları da yapılacak.

Restorasyonun başlamasıyla cami kapatılmadan, minare aleminden zemine kadar her santimetrekareye dokunacak bir restorasyon yapılacak.

Ertem, restorasyon sırasında ibadet yapılma imkanını sağlayacak bir çözüm üretmek istediklerini ve bunun üzerinde de çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: AA