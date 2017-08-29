Milyon yıllık fosillere uluslararası ilgi

Almanya, ABD, İspanya ve İsviçreli bilim insanları, Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Kurutlu köyünde devam eden kazılarda çıkarılan 7-8 milyon yıllık fil, zürafa, gergedan, bobit ve kedi gibi omurgalı hayvanların fosillerine yoğun ilgi gösteriyor.

Belirli aralıklarla Hifranlı Baraj Gölü kıyısındaki Kurutlu köyüne gelen bilim insanları, kazı alanının yanı sıra Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Antropoloji Laboratuvarı'ndaki kemikleri inceliyor.

AEÜ Antropoloji Bölümü ve Kurutlu Yüzey Araştırmaları Grubu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Cem Erkman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıl önce yüzey araştırmalarıyla başlayan kazılarda çıkarılan omurgalı hayvan fosillerini incelemek için yurt dışından çok sayıda bilim insanının Kırşehir'e gelerek çalışmalara katıldığını söyledi.

Önceki yıllarda bulunan fil, zürafa, gergedan kemiklerinin yanında bu yıl da kedigillerden iri bir hayvanın kemiklerini bulduklarını ifade eden Erkman, yabancı bilim insanlarının 7-8 milyon yıllık fosilleri birlikte incelediklerini belirtti.

Erkman, kazı alanında sürekli yeni buluntuların ortaya çıktığını dile getirerek, şunları belirtti:

"Miyosen döneme tarihlendirilen bir proje bu. Özellikle üst miyosene tarihlendiriliyor. Çalışmalarımız sadece yurt içi ile sınırlı eğil. Zürih Üniversitesi, Berlin Doğa Tarihi Müzesi, California Üniversitesi, İspanya Doğa Tarihi Müzesi'nden profesörlerin başkanlık ettiği ekiplerle kazılarımızı sürdürüyoruz. Bu alanda oldukça saygın bilim insanları geldi. Çalışmalarımızın gideceği yönle ilgili bilgilendirme yapmaktadırlar."

Bilimsel çalışmalarını daha üst seviyeye getireceklerine işaret eden Erkman, uluslararası yayınlar yapacaklarını aktararak, "Geniş bir akademik ekiple çalışmamız Kurutlu lokalitesinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bilimsel verilerinin ne kadar doyurucu olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Hirfanlı Baraj Gölü kenarında 2011 yılında yüzey araştırmalarıyla başlanan ve daha sonra Bakanlar Kurulu kararıyla sistematik kazılara dönüştürülen Kurutlu lokalitesindeki kazılara, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırşehir Valiliği, Ahi Evran Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası destek veriyor.