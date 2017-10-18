Milli Saraylar 2 yılda 1,5 milyon kişiyi ağırladı

Meclise bağlı saray, müze, köşk ve kasırların bu yıl içindeki ziyaretçi sayısı geçen yıla göre artarak 772 bin olarak gerçekleşti.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Başkanlık Divanında yaptığı sunumda, Meclise bağlı Milli Saraylar'da 26. Dönem 1. ve 2. Yasama yıllarında yapılan tadilat ve işlemlerle ziyaretçi sayıları hakkında bilgi verdi.

Buna göre, Dolmabahçe Sarayı'nın selamlık bölümü dış cephe restorasyon çalışmaları ile kalemişi, parke ve ahşap doğrama restorasyon çalışmaları tamamlandı; Rıhtım Kapı taş restorasyon çalışmaları bitti.

Beylerbeyi Sarayı Ahır Köşk'teki seyis odası kalemişi, parke ve ahşap doğrama ile iç mekan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Beykoz Kasrı'nın dış cephe ve çevre düzenleme çalışmalarıyla salonun kalemşi, taş, parke ve ahşap doğrama restorasyon çalışmaları bitti.

Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nın dış cephe ile iç mekan zemin, ahşap doğrama, tavan ve parke restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Maslak Kasrı'nın dış cephe restorasyon çalışmaları devam ediyor, Abdulhamit Han yatak odası muhdes duvarının yıkılarak, odanın özgün hale çevrilmesi çalışması ise bitti.

Selimiye Kışlası'ndaki 3 No'lu kule, alem ve kubbe restorasyon çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede 963 tarihi objenin restorasyonu bitti, 72 objenin restorasyonu devam ediyor. 412 perde, 602 stor, 188 tül ve 45 güneşlik imalatı yapıldı.

Yalova Atatürk Köşkü'ne kamera güvenlik sistemi kuruldu.

Dolmabahçe Sarayı harem bölümü ve diğer birimlerinin ihtiyaçları için 2 bin 691 metrekare yol halısı üretildi.

Aynalıkavak ve Beykoz Kasırlarının yol halıları yenilendi.

Ziyaretçi sayıları

Kumbuzoğlu, Meclise bağlı saraylar, müze, köşk ve kasırların 2016-2017 yıllarındaki ziyaretçi sayıları hakkında bilgi verdi.

Buna göre, geçen yıl 694 bin 844, bu yıl ise 772 bin 180 kişinin ziyaret ettiği Milli Saraylar, 2 yılda yaklaşık 1,5 milyon ziyaretçi ağırladı.

En çok ziyaret Dolmabahçe Sarayı'na gerçekleşirken, onu Beylerbeyi Sarayı, Ihlamur Kasrı ve Resim Müzesi takip etti.

Bu yıl Dolmabahçe Sarayı'nı 456 bin 714, Beylerbeyi Sarayı'nı 73 bin 270, Ihlamur Kasrı'nı 65 bin 920, Resim Müzesi'ni ise 47 bin 878'e kişi ziyaret etti. AA