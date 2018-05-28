Midayet Yıldırım 6 yıl uğraştan sonra guguklu saat üretmeyi başardı

Saat ustası Midayet Yıldırım, 1978 yılında Artvin'den Balıkesir'in Edremit ilçesine göç etti.

Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen arızalı guguklu saatleri tamir eden Yıldırım, 40 yıldır mesleğini sürdürüyor.

Guguklu saatler üzerinde ustalaşan Yıldırım, daha çok yurt dışında üretilen ve parçaları zor bulunan saati, 6 yıl uğraş vererek el yapımı imal etmeyi başardı.

Yıldırım, saatçilik mesleğinin eskisi kadar rağbet görmediğini ve eleman olmadığı için yeni ustaların yetişmediğini söyledi.

"Bunları, insanlar faydalansın diye saklıyorum. Türkiye'nin her yerinden tamir için saatler geliyor. Başka usta olmadığı için de yetiştirmekte zorlanıyorum."

Ceviz ağacından guguklu saatler

Yıldırım, guguklu saatlerin yapımının çok basit göründüğünü ama aslında öyle olmadığını anlattı.

"Bu saatler, daha çok Rusya ve Almanya'da üretiliyor. Bütün parçaları ve malzemeleri o ülkelerde olduğu için bozulduğunda tamiri zor oluyor. Bu saatleri Türkiye'de üretmeyi kafaya koydum. Almanya'da çalışan bir arkadaşımdan malzemelerini getirttim. Türkiye'de imal edilmesi gerektiğini düşünerek 6 yıl çaba sarf ettim ve sonunda başarılı oldum. Almanların yaptığı guguklu saatin aynısını ülkemizde üretebiliyorum. Artık tamirinin yanında imalatını da yapıyorum. Bu saatleri imal etmek çok zevkli. Tecrübe edinmeden, öğrenmeden bu iş yapılamıyor. Guguklu saatin sesini ayarlamak çok önemli."

Yıldırım'ın yaptığı guguklu saatlerin 50 tanesi ceviz ağacından. Bunları, 1930'lu yıllarda ceviz ağacından imal edilmiş çeyiz sandıklarından üretmiş.

Yapımı yaklaşık 5 ay süren el emeği guguklu saatlerin fiyatı 1500 ile 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Yıldırım, sadece sipariş aldığı zaman guguklu saat üretiyor.

Kaynak: AA