Mevlevihanede 700 yıllık anahtar bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antalya Valiliğinin finansal desteğiyle restorasyon yapılan Mevlevihane Müzesi çalışmalarında yaklaşık 700 yıllık metal anahtara rastlandı.

Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram yaptığı açıklamada, Mevlevihane ve çevresinde devam eden restorasyon ve arkeolojik kazılarda çeşitli bulgulara rastlandığını söyledi.

Daha önceki kazılarda alanda özel bir kanalizasyon sisteminin yanı sıra Selçuklulara ait mezarlık bulunduğunu hatırlatan Karabayram, ayrıca kazılarda bezemeli ve motifli Selçuklu dönemine ait taşlara rastlandığını dile getirdi.

"763 yıllık anahtar korumaya alındı"

Sürdürülen çalışmalarda Mevlevihane giriş kapısının doğu bölümünde Mevlevihaneye ait olduğu düşünülen metal bir anahtar bulunduğunu vurgulayan Karabayram, 700 yıllık olduğu tahmin edilen anahtarın koruma altına alındığını ifade etti.

Oksitlenmiş halde bulunan anahtarın üzerinde figür ve bezemelerin yer aldığını anlatan Karabayram, Antalya Müzesi'ne teslim edildiğini belirtti.

Antalya Mevlevihane Müzesi'nin oluşturulması için çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini anlatan Karabayram, kazılarda bulunan eserlerin yıl sonunda açılması planlanan müzede sergileneceğini bildirdi.

Karabayram, Vali Münir Karaloğlu'nun da büyük önem verdiği Mevlevihane Müzesi alanında iki yıldır çalışmaların sürdüğünü, yıl sonuna kadar Zincirkıran Mehmet Bey ve Nigar Hatun kümbetlerinin de aralarında bulunduğu kompleksin tümüyle ortaya çıkarılacağını söyledi.

Antalya Mevlevihanesi

Antalya Mevlevihanesi, Selçuklu döneminde kubbe ve tavan sistemi kullanılarak inşa edildi. Enine dikdörtgen planlı olan mevlevihanenin iç kısmında basamaklı yükseltileri var.

Mevlevihanede altta ve üstte olmak üzere 4 mekan bulunuyor. Mevlevihanenin hemen batısında yeni onarılmış Osmanlı hamamı da yer alıyor. AA