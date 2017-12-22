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Buradasınız : » » Mescid-i Aksa'yı halıya işliyorlar

Mescid-i Aksa'yı halıya işliyorlar

Adıyaman Belediyesi'nin kursunda Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs-Sahra motifli 3 boyutlu halı dokunarak Binali Yıldırım'a hediye edilecek.

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Mescid-i Aksayı halıya işliyorlar

Adıyaman Belediyesi'nin halı dokuma kursunda, Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs-Sahra motifi işlenen 3 boyutlu halı, Başbakan Binali Yıldırım'a hediye edilecek.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, halıyı 24 Aralık'ta AK Parti İl Kongresi için kentte olması beklenen Başbakan Yıldırım'a vereceklerini anlattı.

Kutlu, "Usta öğreticimiz ve öğrencileri, Başbakanımızın gelişi sebebiyle Türkiye'de ilk defa olacak, 3 boyutlu halı dokumak istediklerini söylediler. Ön planda Kubbet-üs-Sahra, arka planda Mescid-i Aksa'nın bulunacağı ipek ve yünden oluşan halıyı dokuma işlemleri devam ediyor. İnşallah Pazar gününe yetiştirmeye gayret ediyoruz" dedi.

"3 kişi çalışıyor"

Halıcılık usta öğreticisi Münevver Çelik de, 3 boyutlu halının eninin 100, boyunun 80 santimetre olacağı bilgisini paylaştı. Çelik, "Halının yapımında 3 kişilik ekip çalışıyor. İnşallah Pazar gününe kadar bitirip Başbakanımıza ileteceğiz" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Mescidi Aksa, Başbakan Binali Yıldırım, Adıyaman Belediyesi, Adıyaman
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