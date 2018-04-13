Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs-Sahra’nın içinden muhteşem görüntüler

Hazreti Muhammed S.A.V’in Miraç’a yükseldiği yer olan Mescid-i Aksa, Müslümanlar için önemli ve kutsal kabul edilir.

Kudüs denilince akla gelen sembol yapılardan olan Kubbet-üs-Sahra altın kubbesi, dünyada başka bir örneği bulunmayan şehrin en göz alıcı yapısıdır.

Kubbet-üs-Sahra’nın içerisinde yer alan muallak taşının içi görüntülendi.

Kubbet-üs-Sahra’nın kubbesinin altındaki göz kamaştırıcı işlemeler adeta el sanatı ve ustalığın son nadide özelliklerinden olduğunu gösteriyor.

Mescid-i Aksa’nın içinden çekilen görüntülerde tavanın işlemelerinin güzelliği öne çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın işgal altındaki Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması sonrasında Müslüman ülkelerden, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya birçok vatandaş akın etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da herkesi Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmeye çağırmasının üzerine Türk turistlerin sayısında büyük bir artış yaşandı.

Türkiye’den İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi üyeleri ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcileri de Filistin’e destek için Kudüs’e Mescid-i Aksa’yı ve Kubbet-üs-Sahra'yı ziyaret etti.

Kaynak: İHA