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Buradasınız : » » "Meraklı Çocuk Hayy" çocuklarla buluşacak

"Meraklı Çocuk Hayy" çocuklarla buluşacak

Müzikli çocuk oyunu "Meraklı Çocuk Hayy", Ümraniye Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

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&quot;Meraklı Çocuk Hayy&quot; çocuklarla buluşacak

 Endülüslü filozof İbn-i Tufeyl'in "Hayy bin Yakzan" eserinden ilham alınarak kurgulanan müzikli çocuk oyunu "Meraklı Çocuk Hayy", çocuklarla buluşacak.

İstanbul galası geçen yıl yapılan oyunun, Ümraniye Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde sezonun ilk gösterimi gerçekleştirilecek.

Toplam 65 bin çocuğa ulaşan, Meridyen Derneğinin yapımcılığını üstlendiği oyunun Anadolu gösterimleri galası ise 17 Nisan 2016'da Ankara'da yapıldı.

Yönetmenliğini Mehmet Emin İnci’nin üstlendiği oyun, zalim bir vezirin zulmünden kaçarken küçük bir sandalla kıyıya vuran Hayy'ın, hakikat dolu hikayesini konu ediniyor.

Felsefi bir eserin çocuk tiyatrosu olarak uyarlanmasındaki zorlukları, en uygun üslupla aşmaya gayret eden oyun, bugünün çocuklarına, insan olmanın anlamı ve erdemi, yaratıcının büyüklüğü gibi konuları düşündürmeyi amaçlıyor.

Renkli dekor ve kostümleriyle dikkati çeken "Meraklı Çocuk Hayy"ın ilk gösterimi, yarın (24.01.2017) saat 13.00'te izlenebilecek. 

Etiketler: Meraklı Çocuk Hayy, çocuk müzikali, mehmet akif kültür merkezi
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