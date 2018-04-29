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Buradasınız : » » Mehmetçik, Kutulamare'nin 14. bölümünde İngilizlerle karşı karşıya

Mehmetçik, Kutulamare'nin 14. bölümünde İngilizlerle karşı karşıya

TRT 1’in beğenilen dizilerinden Mehmetçik Kutulamare, 14. bölümüyle 3 Mayıs Perşembe saat 20.00’da ekranlarda olacak.

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Türk ordusu, Birinci Dünya Savaşı içerisindeki ikinci zaferini İngilizlere karşı 29 Nisan 1916’da Kutulamare Zaferi ile elde etti. Kutulamare, Türk tarihinin en büyük zaferlerinden biri.

TRT 1’de yayınlanan Mehmetçik Kutulamare dizisi ise her hafta Birinci Dünya Savaşı’nda Mehmet ve arkadaşlarının hikayesini izleyiciyle buluşturuyor. Dizinin 3 Mayıs Perşembe ekranlarda olacak 14. bölüm fragmanı yayınlandı.

13. bölümün sonunda İngiliz askerleriyle karşılaşan Türk askerleri büyük zafere çok yaklaştı.

Fragman, Üsküplü Ali’nin, ''Osmanlı bu topraklar için ne verdi diye soracak olan olursa, ‘Can verdi’ deyin” demesiyle başlıyor.

Devamında ise, “Hayallerini feda etti, mertçe savaştı, ruhunu Allah’a teslim etti. Lakin memleketin bir karış toprağını namerde teslim etmedi” diyor.

Başrollerini İsmail Hacıoğlu, İsmail Ege Şaşmaz, İlker Aksum gibi isimlerin paylaştığı Mehmetçik Kutulamare dizisi, 14. bölümüyle Perşembe saat 20.00’da TRT 1 ekranlarında olacak.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: TRT 1, Mehmetçik Kûtulamâre, dizi, osmanlı
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