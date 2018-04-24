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Buradasınız : » » Mehmetçik Kutulamare'nin 13. bölümünde Üsküplü’nün planı istediği gibi gidecek mi?

Mehmetçik Kutulamare'nin 13. bölümünde Üsküplü’nün planı istediği gibi gidecek mi?

TRT 1’in beğenilen dizilerinden Mehmetçik Kutulamare, 13. bölümüyle 26 Nisan Perşembe saat 20.00’da ekranlarda olacak.

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Mehmetçik Kutulamare, her hafta Mehmet ve arkadaşlarının Birinci Dünya Savaşı hikayesini izleyiciyle buluşturuyor.

Fragman, Şefik Bey’in Üsküplü Ali'ye "Siz Ahvaz’da oyalanırken düşman yolu yarıladı bile” demesiyle başlıyor. Buna karşılık Üsküplü Ali taaruza geçiyor. 

Üsküplü, "Silah değil yürek savaşır aslanım. Onlar gönderdikçe biz vuracağız. Onları bölmeden yok edemeyiz" diyerek İngiliz devriyesini yok etmek için elinden geleni yapacaklarının sinyalini veriyor.

13. bölümde merak edilenler

Yeni bölümde Cox, Şerif Neccar’ın sadakatini kaybetmemek için ona Victoria ile evlenme vaadinde bulunuyor. Daha sonra bir oyun oynayan Cox, Victoria’yı ihbar edecek ve onu Üsküplü’ye teslim edecek.

Şerif Neccar, Victoria'nın Üsküplü'nün elinde olduğunu öğrenince çok sinirleniyor ve Türklere olan düşmanlığı artıyor. Yeni bölümde merak edilen sorulardan biri, Victoria'nın Cox’un kendisini ihbar ettiğine inanıp inanmayacağı...

Geçen bölümde, Üsküplü kendisine verilen emri sorgulamış ve “Kumandanın emri doğru değil” demişti. Böylece kendi planını uygulamaya başladı. Yeni bölümde, düşman birliklerini parça parça etmek için Ahvaz yakınlarına kadar giderek, İngiliz devriyesini yok edecek.

13. bölümde en merak edilen soru ise, Yüzbaşı Şefik’in emirlerine uymayan Üsküplü’yü nasıl bir sonun beklediği.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: TRT 1, Mehmetçik Kûtulamâre
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