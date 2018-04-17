Mehmetçik Kutulamare dizisinin 12. bölümünde Kut’ta bayram havası

Mehmetçik Kutulamare, her hafta Mehmet ve arkadaşlarının Birinci Dünya Savaşı hikayesini izleyiciyle buluşturuyor.

Fragman, Üsküplü'nün Şefik'in söylediklerine karşı çıkmasıyla başlıyor. "Kumandanın emri doğru değil Şefik Bey" diyor.

Peş peşe gelen zaferlerin ardından Üsküplü ve Şefik’i tehlikeli bir ayrılık bekliyor.

Üsküplü, her şeyi göze alarak kendi planını uygulamak ister. Şefik, Üsküplü’nün planını uygulamasına izin verecek mi?

Cox’un bu yenilgisini unutturacak planı ne?

Son bölümde asaret zincirlerini kırdı ve Kut’a ulaşmayı başardı. Bu zafer onların kazanma inancını artırdı sağladı ve Kut’ta bayram havası yaşandı. Ancak bu durum İngiliz donanmasının hoşuna gitmeyecek. Cox, askerlere karşı planlar kurarak onları hezimete uğratmayı deneyecek.

Cox’un planının önünde ise bir engel var. Victoria…

Said kurtarılıyor, Mehmet ve Zeynep buluşuyor

Uzun süredir rehin tutulan Said büyük bir mücadele sonucu kurtarıldı. Ancak asıl tehlike geçmedi. Said’in, olanlar karşısında ki tavrı yeni bir krize neden olacak mı?

Esaretten dönen Mehmet, Zeynep ile bir araya geliyor. Her şeye rağmen büyüyen aşklarının artık bir sonuca ulaşıp ulaşmayacağı merak konusu.

Kaynak: TRT Haber

