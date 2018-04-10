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Buradasınız : » » Mehmetçik Kutulamare dizisinin 11. bölümünde askerler Kut’a ulaşacak mı?

Mehmetçik Kutulamare dizisinin 11. bölümünde askerler Kut’a ulaşacak mı?

TRT 1’in beğenilen dizilerinden Mehmetçik Kutulamare, 11. bölümüyle 12 Nisan Perşembe ekranlarda olacak.

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Mehmetçik Kutulamare, her hafta Mehmet ve arkadaşlarının Birinci Dünya Savaşı hikayesini izleyiciyle buluşturuyor.

“Kut’a varmamıza az kaldı”

Yeni fragmanı yayınlanan dizide, geçen bölüm esir askerleri kurtarmak için yola çıkan Mehmet, “Her şey kabulümüz. Ancak esareti kabullenmeyiz” diyor ve Kut’a ulaşmalarına az kaldığının sinyalini veriyor.

Üsküplü Ali’nin saldırı planını öğrenen Cox, General Barrett’e durumu anlatıyor. 

Cox, esirler şehre ulaşmadan onları durdurmak isteyecek. Ancak yine de esirlerin Hindistan’a naklini durdurmayı başaramayacak. 

Üsküplü liderliğindeki Osmancık taburu askerleri, esirleri kurtarmayı başaracak. Üsküplü’nün bu tuzaktan nasıl kurtulduğu ise merak konusu.

Mehmet’i bekleyen acı haber

Askerler, uzun süren esaretten sonra rahat bir nefes alıyor ve sevdiklerine kavuşmayı dört gözle bekliyor.

Mehmet’in, Said’in kayıp olduğu haberini aldığında ne yapacağı da merak ediliyor.

Cox’un esiri olan Said ise daha fazla beklemeyecek.

Seyircilerin yeni bölümle birçok soru cevabını bulacağı Mehmetçik Kutulamare, 12 Nisan Perşembe saat 20.00’da TRT 1 ekranlarında.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: TRT 1, Mehmetçik Kûtulamâre
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