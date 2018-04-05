Mehmetçik Kutulamare dizisinin 10. bölüm fragmanı yayınlandı

Mehmetçik Kutulamare, Birinci Dünya Savaşı’na hazırlanan ve tek hayalleri vatanı korumak olan Mehmet ve arkadaşlarının hikayesini, her perşembe seyirciyle buluşturuyor. Dizinin 10. bölüm fragmanı ise 4 Nisan’da yayınlandı.

Yeni bölümde neler olacak?

Bu bölümde Üsküplü, Yüzbaşı Robert’in aracına saklanıyor ve onu yaralamayı başarıyor. Ardından Kut’a ulaşmak için elinden geleni yapıyor.

İngiliz komutan Alfred, isyanın planlı olduğu anlıyor. Ancak Üsküplü’nün kamptan kaçtığını fark etmiyor.

Yüzbaşı Şefik, Victoria’nın kaçışı sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor ve şehrin her yanına arama emri veriyor. Şamil Çavuş, Şerif Neccar’ın evine girdiğinde Victoria ile karşılaşıyor. Ancak Victoria son anda kurtuluyor. Bu da akıllara “Victoria bu kaçak hayatına ne kadar dayanacak?” sorusunu getiriyor.

Uzun süreli esaret hayatından kurtulan Üsküplü şehre ulaşmayı başarıyor ve dalgalanan Türk bayrağını görünce duygulanıyor.

Cox’un aklında ise bir soru var: Robert ve İngiliz askerlerini kim yaraladı? Cox sorusunun cevabını bulmaya çalışırken, Üsküplü de esirleri kaçırmayı planlıyor. Cox’un bu plana engel olup olamayacağı da merak konusu.

Mehmetçik Kutulamare, izleyiciyi heyecanlandıran 10. bölümüyle bugün 20.00’de TRT 1 ekranlarında.

Kaynak: TRT Haber