TRT1'in sevilen ve yurtdışında da büyük ilgi gören dizisi Diriliş Ertuğrul'un yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ’ın yeni projesi 'Mehmetçik Kut'ül Amare' 18 Ocak'ta TRT1'de izleyici ile buluşacak.

Dizinin oyuncu kadrosu yıldızlar geçidi

Yönetmenliğini daha önce de başarılı işlere imza atan Mustafa Şevki Doğan’ın yaptığı ‘Mehmetçik Kut’ül Amare’ dizisi güçlü oyuncu kadrosu ile adından söz ettiriyor.

Çekimleri İstanbul Riva’da kurulan dev platoda gerçekleştirilen dizinin oyuncu kadrosunda Kaan Taşaner, İsmail Ege Şaşmaz, İlker Aksum, Gamze Özçelik, Özgü Kaya, Yevlayiva Dedova, Semih Ertürk, Uğur Karabulut, İsmail Hakkı ve usta oyuncu Serdar Gökhan yer alıyor.

Dizi, 1916 yılında Irak'ın Kut şehrinde kahramanlık destanı yazan Osmanlı Devleti'nin zaferini anlatıyor.

Dizinin tanımıtına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım katılacak

Mehmetçik Kut'ül Amare'nin tanıtımı bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımı ile gerçekleştirilecek.

Dizi her hafta perşembe günü saat 20.00'de yayınlanacak.

Kaynak: TRT Haber