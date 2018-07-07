Mehmet Akif Ersoy'dan kalan tarihi hatıra: Mısır Apartmanı

İstanbul Beyoğlu’nun en eski betonarme yapılarından biri.

Tünel ile Galatasaray Lisesi arasında yer alan ve 303-305 kapı numarasına sahip Mısır Apartmanı, Art Nouveau tarzını (zarif, dekoratif süslemelerin ön plana çıktığı sanat akımı) yansıtıyor. Ayrıca İstanbul’un en büyük kiliselerinden olan Sent Antonie Katolik Kilisesi’ne de komşu.

1905-1910 yılları arası yaptırılan Mısır Apartmanı, Mısırlı Abbas Halim Paşa’nın desteğiyle mimar Hovsep Aznavur’a yaptırıldı. İnşaatı sırasında malzemelerin çoğu Fransa’dan getirildi.

Apartman yapılmadan önce yerinde Trocadero Tiyatrosu vardı. İlk önce konak olarak kullanılan bina, ilerleyen yıllarda apartman gibi kullanılmaya başlandı.

1940 yılında dönemin ünlü iş adamlarından Hayri İpar’ın (Atatürk’ün müteahhidi) satın almasıyla apartmanda bazı değişiklikler yapıldı. İnşa edildiğinde 6 kattan oluşan apartmana İpar zamanında 2 kat ve asansör eklendi. 9. katın ruhsatı alınmış olsa da hiçbir zaman apartmana eklenemedi.

Hayri İpar’ın Brezilya’ya taşınmasından sonra, apartmanı 2000 yılında bir inşaat firması satın aldı ve binayı restore etti.

En güzel manzaralardan biri buradan izleniyor

Gösterişli balkonları, kesme taştan yapılan duvarları, geniş pencereleri Mısır Apartmanı’nı öne çıkaran özelliklerden sadece birkaçı.

Günümüzde apartmanda restoran, tiyatro, sanat galerisi, lokal ve çalışma ofisi var. İstanbul’un en güzel manzaralarından biri, apartmanın en üst katında bulunan restorandan izlenebiliyor.

100 yılı aşkın süredir ayakta olan apartmanda, Mısırlı Abbas Halim Paşa’nın ailesinden sonra pek çok önemli isim yaşadı.

Mehmet Akif Ersoy da Mısır Apartmanı'nda kaldı

Mustafa Kemal Atatürk’ün diş muayeneleri için gittiği bilinen binada, Mithat Cemal Kuntay ve Mehmet Akif Ersoy da yaşadı.

İstiklal Marşı’nın milli yazarı Mehmet Akif Ersoy, Mısır’da 10 yıl kaldıktan sonra Türkiye’ye döndü. Döndüğünde onu birkaç dostu karşıladı. Bunlardan biri Mithah Cemal Kuntay'dı.

Kuntay o günle ilgili şunları söylüyor:

"Gemi Galata rıhtımına yaklaştığı zaman birisi indi. Ben tanıyamayacaktım, iskelet halindeydi. Yanındaki eşinden onun Akif olduğunu anlayabildim."

Mehmet Akif Ersoy, Türkiye'ye döndüğünde Halim Paşa'nın kızı Emine Hanım'ın evinde bir süre misafir edildi.

Şişli Sağlık Yurdu'nda siroz olduğu tespit edildikten sonra, Mehmet Akif'e Mısır Apartmanı'nın 2. katında bir daire tahsis edildi. Ersoy, vefatına yani 27 Aralık 1936 tarihine dek Mısır Apartmanı'nda yaşadı.

Kaynak: TRT Haber