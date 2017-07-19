Maçka'da Aya Varvara Manastırı öne çıktı

Tarihi Sümela Manastırı'nın kapsamlı restorasyon ve kaya ıslahı çalışmaları dolayısıyla ziyarete kapatılmasının ardından yöredeki alternatif turizm seçeneklerine ağırlık verildi.

Bu kapsamda Sümela Manastırı'nın patika yolunda yer alan ve yöre halkı tarafından "Azize Varvara" olarak bilinen Aya Varvara Manastırı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edilerek turizme kazandırıldı.

Bölge turizminde kısa sürede adından söz ettirmeye başlayan manastır, yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanları arasında yer alıyor.

Manastır misafirlerine seyir terası sayesinde Sümela Manastırı'nı daha yakından görme, ayrıca sanal gözlükler sayesinde Sümela Manastırı'nı üç boyutlu gezme imkanı da sunuluyor.

"Amacımız Sümela Manastırı için gelen misafirlerimizi geri çevirmemek"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, yaptığı açıklamada, Aya Varvara Manastırı'nın yıllarca tadilat aşamasında kaldığını söyledi.

Ayvazoğlu, manastırın yaklaşık bir ay önce ziyarete açıldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sümela Manastırı'na 500 metre mesafedeki küçük manastır, yürüyüş yolunun hemen sağ tarafındaki büyük kayanın önünde bulunuyor. Buradaki seyir terası, ziyaretçilere Sümela Manastırı'nı yakından görme imkanı sunuyor. Sümela Manastırı tadilatta olduğu için Aya Varvara Manastırı'nı kısa sürede aktif hale getirmeye özellikle gayret ettik. Amacımız Sümela Manastırı'nı ziyaret için gelen misafirlerimizi geri çevirmemek, onlara farklı alternatifler sunabilmek. Ziyaretçilerimize Sümela'yı ve oradaki çalışmaları bu manastırımızdan görebilme imkanı sağlıyoruz."

Ayvazoğlu, bölgede ziyaret edilebilecek güzergahları artırmaya çalıştıklarını anlatarak, "Misafirlerimizin, Sümela Manastırı kapalı diye geri dönmesini istemiyoruz. Çünkü o bölgede Hamsiköyü'müz, Zigana Dağı'mız, çok sayıda yaylamız ve çeşitli tesislerimiz var. Buralardan da insanlarımızın faydalanmalarını istiyoruz." dedi. AA