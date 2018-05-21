Lübnan asıllı şarkıcı Zain'den Türkiye'ye övgü

Türkiye'deki çalışmalarını anlatan Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain, konser, miting, çekim ve televizyon programı gibi farklı işler için Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Zain, TRT Müzik'te katıldığı "Farklı Sahne" programında Sinan Akçıl ile düet yaparak "Gülmek Sadaka" isimli eseri ilk kez seslendirdiğinden bahsetti.

"Huwa AlQuran" isimli Arapça parçasının birkaç gün önce yayınlanan klibinin ilgi gördüğünü anlatan Zain, "Gülmek Sadaka" isimli Türkçe eserin de çekimleri Türkiye'de yapılan video klibinin ramazan içinde yayınlanacağı müjdesini verdi.

"Mitinge katılanların duygu dolu olduklarını gördüm"

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı öncülüğünde Filistin halkına destek amacıyla 18 Mayıs'ta Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinginde katılarak, "Filistin Özgür Olacak" eserini seslendirmesine değinen Zain, şöyle konuştu:

"O kadar çok sayıda insanın Kudüs'e destek vermek için geldiğini görmek muhteşemdi. Bunun bir parçası olmak benim için çok önemliydi. Filistin'e desteğimizi gösteren her hareket çok güzel. 'Zulme Lanet Kudüs'e Destek' mitinginde olduğum, Filistinle ilgili eserimi seslendirdiğim için çok mutluyum. Kudüs için, Filistinlilerin güçlü kalması için her zaman dua ediyoruz. Oradaki insanların yaptığı şey kolay değil. Yenikapı'daki insanların hepsi Filistin'i desteklemek için geldi. Mitinge katılanların duyduğu endişeyi, enerjiyi ve duygu dolu olduklarını gördüm. 'Filistin özgür olacak' dediğinizde verdikleri tepki çok güzel ve güçlüydü."

"Müslümanlar Türkiye'nin desteğinden mutlu"

Zain, Dünyanın her yerindeki Müslümanların Türkiye'nin Filistin'e verdiği destekten mutlu olduğundan bahsetti.

"Türk halkının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin için, Suriye için, Arakan gibi dünyanın farklı yerlerindeki Müslümanlar için neler yaptığını biliyor, bundan gurur duyuyor ve destekliyoruz."

"Sadece 3 dil konuşabiliyorum, İsveççe, Arapça ve İngilizce" diyen Zain, İngilizce, Arapça, Türkçe, Urduca, Malayca, Endonezce ve Fransızca olmak üzere 7 dilde şarkı söylediğini de anlattı.

Türk müziğinin verdiği hissi her zaman sevdiğini söyleyen Zain, Türkiye'de Mustafa Ceceli, Emre Moğulkoç ve Emir Ersoy gibi isimlerle çalıştığını, albümlerinde Türkçe eserlerin de yer aldığını, Türkçe parçalarda kelimelerin anlamını bilmediği halde o güzelliği hissettiğini, Türkçe müziklerin içinde bir ruh taşıdığını anlattı.

"Pek çok hayalim var"

Hedefleri ve hayallerinden de bahseden Zain, "Pek çok hayalim var. Bunlardan biri aya gitmek. Ailem var, çocuklarımı iyi yetiştirmek istiyorum ki onlar dünyadaki insanlara faydalı birer insan olabilsinler. Müziğimle, işlerimle daha fazla insana faydalı olmak istiyorum. İnşallah hedeflerimize yavaş yavaş ulaşacağız. Adım adım ilerliyoruz ve gelecekte neler olacağını hep birlikte göreceğiz." dedi.

Zain, Türkiye'ye ailesiyle tatil için de geldiğini ve pek çok şehrinde bulunduğunu, Türkiye'deki her yerin doğası, yemekleri, havası ve insanlarıyla ayrı bir güzellik taşıdığını sözlerine ekledi.

Kudüs mitinginde şarkı söyledi

Lübnan asıllı İsveçli şarkıcı Maher Zain, Yenikapı'da 18 Mayıs'ta düzenlenen "Zulme Lanet Kudüs'e Destek" mitinginde seslendirdiği "Filistin Özgür Olacak" isimli eseriyle beğeni toplamıştı.

İngilizce, Arapça ve Türkçe söylediği şarkılarla Türkiye'de hayranları bulunan şarkıcı, Yenikapı ve Maltepe'nin ardından, bugün Beylikdüzü'nde "Teravih Sonrası" etkinliğinde vereceği konserle İstanbul'daki ramazan programını sonlandıracak.

Kaynak: AA