Leblebiden tespih ve bileklik yaptı

Çorum Sanat Sokağı'nda takı ve hediyelik eşya satışı yapan Mustafa Demirpençe, tespih tutkusunu hobiye dönüştürdü.

Demirpençe, Çorum leblebisini kullanarak aksesuar, hediyelik ve süs eşyaları tasarladı.

Demirpençe, taze ve iri leblebi kullanarak tasarladığı tespih ve bileklikleri, çeşitli aksesuarlarla süsleyerek satışa sunduğunu söyledi.

İş yerinin vitrininde sergilediği ürünleri görenlerin şaşkınlık yaşadığını belirten Demirpençe, "Gerçek leblebi olup olmadığını soruyorlar. Plastik sananlar var" diye konuştu.

"Tespih kültürüyle leblebiyi buluşturduk"

İşe hobi olarak başladığını anlatan Demirpençe, şunları söyledi:

"Tespih tutkum vardı. Sonra kendimi geliştirdim. Leblebiden tespih yapma fikri aklıma geldi. Bugüne kadar leblebiden kurabiye, ekmek, kebap yapıldı. Biz de tespih kültürüyle leblebiyi buluşturduk. Son dönemde bileklik de moda oldu. Sonra onu da ekledik. Bunları hatıra olarak, araçların viteslerine koymak, aynasına asmak için yaptık. Leblebiden süs eşyası olarak neler yapabilirim diye düşünürken kumbara ve biblo yaptım. Güzel bir Çorum hatırası olacağını düşündük."

Şehir dışındaki bir yakını için leblebiden yapılan tespih satın alan Erdeniz Şenol da "Tatilde vakit geçirmek için Çorum'a geldim. Sanat Sokağı'nı gezerken leblebiden yapılan tasarımlar dikkatimi çekti. Tespih merakı ve koleksiyonu olan Çorumlu bir yakınıma hediye için aldım" dedi.

Kaynak: AA