Kütüphanelerden 25 milyon kişi yararlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü öncülüğünde, kütüphanelerden daha fazla vatandaşın yararlanması, kütüphanelerin günün her saati hizmet veren, "yaşayan" alanlara dönüştürülmesine yönelik çalışmalara devam ediliyor.

Türkiye genelinde 1150 halk kütüphanesi, 552 üniversite kütüphanesi ve 1245'i Milli Eğitim Bakanlığı'nın çocukların hem okuyup hem de hayal dünyalarını geliştirmesi için okullarda başlatılan "Z-Kütüphaneler" olmak üzere, 27 bin 283 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi ile bir milli kütüphane hizmet veriyor.

Ayrıca Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca 15 ilde kurulan 94 "Semt Kütüphanesi"nin yanı sıra belediyelere bağlı bin halk kütüphanesi var.

Halk kütüphanelerinde başlatılan iyileştirme çalışmaları kapsamında 2017 sonu itibarıyla 32 yeni kütüphane açılırken, 88 kütüphane binası da yeniden yapılandırıldı. 41 kütüphanenin yapımının ise devam ettiği öğrenildi.

Üye sayısı yüzde 30 arttı

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nün istatistiklerine göre, halk kütüphanelerinde devam eden yapılandırma ve onarım çalışmalarına karşın kütüphanelerden yararlanan kullanıcı sayısında dikkati çekici artışlar kaydedildi.

Kütüphanelerden yararlanan kullanıcı sayısı, 2017'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 6 oranında artarak 25 milyon 91 bin 232'ye ulaştı.

Halk kütüphanelerinde 2016'da 1 milyon 697 bin 90 olan üye sayısı ise 2017'de yaklaşık yüzde 30 artışla 2 milyon 201 bin 39'a çıktı.

112 kütüphane mesai saatleri dışında da hizmet veriyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "180 Günlük Eylem Planı" çerçevesinde Türkiye'de ilk defa kütüphanelerin "7 gün 24 saat" açık kalmasına yönelik geçen yıl başlayan uygulamada da önemli aşama kaydedildi.

Bu kapsamda yıl sonu itibarıyla il halk kütüphanelerinin tamamı, daha uzun süre açık kalacakları sisteme geçirildi. Bu çerçevede, Beyazıt Devlet Kütüphanesi 7 gün 24 saat, 75'i İl Halk Kütüphanesi, 36'sı İlçe Halk Kütüphanesi olan toplam 112 kütüphane ise saat 20.00-22.30'a kadar hizmet vermeye başladı.

Bu arada, mesai saatleri dışında da açık olan kütüphanelere vatandaşların ilgisinin yeterli düzeyde olduğu ve kullanıcılardan son derece olumlu geri dönüşlerin alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA