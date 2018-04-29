"Kutulamare'de, Ortadoğu'daki casuslar savaşı anlatılıyor"

Mehmetçik Kutulamare, TRT'nin sevilen dizilerinden.

Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunu savaş meydanlarında yenemeyeceklerini anlayanlar, casusları aracılığıyla Osmanlı'yı içeriden çökertme politikasına hız verdi.

Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Kut Zaferi'yle ilgili düşüncelerini paylaştı.

"Kut Zaferi'nden sonra birçok İngiliz yanlısı aşiret, sahaya indiler ve isyan başlattılar. Kutulamare üzerinden Ortadoğu'da var olan casuslar savaşını anlatıyoruz. Bugün de casuslar savaşı kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor."

Bozdağ, Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Irak'ın Kut bölgesinde İngilizlere karşı kazandığı Kutulamare Zaferi'nin 102'nci yıldönümünde, Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik ayrılmasına rağmen Kutulamare Zaferi'ni kazanmış olmasının büyük bir başarı olduğunu anlattı.

"Birisi Çanakkale Harbi, diğeri de Kutulamare Zaferi. Biz Çanakkale Harbi'ni ve Kutulamare Zaferi'ni kazanarak, İngilizlerin hayallerine 'dur' dedik. Bir avuç Mehmetçiğin yazmış olduğu destanla, yenilmez, mağlup olmaz İngilizlere tarihin en büyük yenilgisini yaşattık. Kutulamare Zaferi, İngiltere'nin 3 asırlık tarihindeki en ağır mağlubiyetti. İngilizlerin yenilebilirliğini savaş tarihinde ispat etmiş olduk. Kutulamare Zaferi, İngiltere sömürgesi altında olan bütün milletlere bir ümit ışığı oldu."

Bozdağ, Halil Kut Paşa ve ordusunun "büyük bir cengaverlik ve cesaret göstererek", kendilerinden sayıca üstün bir orduya karşı "kaleye hapsetme" stratejisini iyi yürütmesini "büyük bir zafer" olarak yorumladı.

"Tarihin muhasebesi yapılmazsa, bugünü ve geleceği ıskalarız"

Bozdağ, "Diriliş Ertuğrul" dizisinde bir devletin doğuşunu, "Mehmetçik Kutulamare"de ise tarih sahnesinden çıkacak olan Osmanlı Devleti'nin büyük zaferlerinden birini izleyiciye sunduklarından bahsetti.

"Her şartta ve imkanda, en olumsuz durumda, hiçbir gücümüzün ve kudretimizin kalmadığı dönemde bile bu milletin sinesinde düşmana karşı zafer kazanabilecek bir ruh, ideal ve mücadele azmi var. Biz cihangirane bir milletiz. Bu projeyi ekrana getirerek, bir nebze de olsa o günleri yeniden hatırlatmak gerektiğini ve tarihin muhasebesinin yapılması gerektiğini düşündüm. Tarihin muhasebesi yapılmazsa, bugünü ve geleceği ıskalamış oluruz."

Bozdağ, izleyiciye "bir Türk'ün bir yeri vatan kıldıysa, oranın elden çıkmaması için canı pahasına verdiği savunma hikayesini" anlatıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Diriliş Ertuğrul", "Payitaht Abdülhamit" ve "Mehmetçik Kutulamare" gibi dizilerin izlenmesini öneriyor.

Yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ, bir liderin ülkesi için en çok isteyeceği şeylerden birinin, "milletinin tarih şuuruna sahip olması ve tarihsel hafızasını yeniden kazanması olduğunu" anlattı.

Kaynak: AA