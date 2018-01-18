'Kut'ül-Amare Mehmetçik' tüm dünyada izlenebilecek

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Birinci Dünya Savaşı'na hazırlanan Osmanlı devletinde, tek hayalleri devletin yeniden dirilişi ve kurtuluşu olan, gönlünde vatan sevdasından başka bir şey olmayan Mehmet ve arkadaşlarını merkez alan "Mehmetçik Kut'ül-Amare" dizisiyle ilgili açıklamalar yaptı.

TRT olarak Türk, Osmanlı ve Türkiye tarihini anlatan işler yapmayı önemli bir vazife gördüklerini vurgulayan Eren, "TRT Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladığımda, ilk olarak 'Diriliş', 'Filinta' ve 'Payitaht' adlı dönem işlerini ve Çanakkale ile ilgili dört bölümlük dizi 'Seddülbahir'i yaptık. Türk, Osmanlı ve Selçuklu tarihini anlatan işler yapmaya çalıştık ve gayret ettik" dedi.

Hazırlıklar 2 yıl önce başladı

Eren, 2016'nın Kut'ül-Amare Zaferi'nin 100. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok fazla işlenen Kut'ül-Amare konusunun öneminin tüm Türkiye tarafından daha çok anlaşıldığını kaydetti.

Dizi yapmaya 2016'da karar verdiklerinin altını çizen Eren, çok geçmeden "Diriliş Ertuğrul"un yapımcısı olan Mehmet Bozdağ'la projeye başladıklarını söyledi.

İbrahim Eren, Kut'ül-Amare'de büyük bir kuşatma yaşandığını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"İngilizlerin tarihte aldığı en ağır yenilgilerden. Birinci Dünya Savaşı'nda bu kadar çok sayıda asker, hiçbir savaşta esir verilmemiş, 13 bin kadar asker esir veriliyor. Subaylar ve generaller var bu askerlerin içinde. Hepsi Irak'ın Kut şehrinde Osmanlı subayları tarafından esir alınıyor. İngilizler ağır bir yenilgiye uğruyor. Biz bu zaferi aslında 1950'li yılların ortalarına kadar, aynı Çanakkale Zaferi gibi Türkiye'de kutlamışız ancak NATO'ya girişimizden sonra bu zaferi kutlamamaya başlamışız. 2016'da, 100. yıl vesilesiyle tekrar bu zaferi hatırladık."

Oyunculara 6 ay askeri eğitim

Ülkenin bütünlüğü ve istiklali için gönüllü gençlerin Çanakkale'de şehit olduklarına vurgu yapan Eren, "Anadolu'dan ve o bölgeden birçok genç, Kut zaferine katılarak, Kut kuşatmasında görev almış. O yüzden bu zafer, bizim tarihimiz için, biri en batıda, biri en doğuda olan iki büyük zafer. Allah'a şükür ki Çanakkale kadar ağır kayıplar verilmemiş. Çünkü bir kuşatma savaşı olmuş. Dört ay kadar kuşatmada kalmış Kut şehri" değerlendirmesini yaptı.

TRT Genel Müdürü Eren, projeye başladıklarında Kut'ül-Amare'nin yanı sıra Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'ndaki diğer cephelerini de anlatmayı düşündüklerini dile getirerek, "Mehmet Bozdağ ve ekibi tarafından çalışılan senaryo buna uygun bir senaryo oldu. Adı, 'Mehmetçik Kut'ül-Amare' oldu. İlk olarak Kut şehrini ve Kut'ül-Amare'yi, oradaki zaferi anlatacağız. İstanbul'dan, payitahttan başlıyor iş. İstanbul'da, Teşkilat-ı Mahsusa'nın kuruluşu, başındaki liderler, Süleyman Askeri'nin hayatı ve onun kurduğu Osmancık Taburu'ndan bahsediyoruz. Kahramanlarımız, Osmancık Taburu'nda eğitim aldıktan sonra Osmanlı'nın bir cephesi olan Kut'ül Amare'ye gidiyorlar. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu seriyi devam ettirip, diğer cepheleri de TRT ekranlarına izleyicilerimiz için taşımayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dizi için İstanbul Riva'da, 160 dönüm arazi üstüne bir plato kurduklarını söyleyen Eren, şöyle devam etti:

"Platoda 68 sokak, evler, çarşılar, pazarlar ve kalesiyle Kut şehrini dönemine uygun inşa ettik. Platomuzda ayrıca Bağdat şehrinin bir kalesi kuruldu. Karargah binaları kuruldu ve çarşısı inşa edildi. Çok büyük ve gerçekten bugüne kadar yapılmış en büyük dönem platosu. Dizinin hazırlık süreci 2 yıl sürdü. 160 kişilik özel bir aksiyon ekibi kuruldu. Dizimizde 37 ana cast oyuncu var. Aksiyon ekibi, özel birliklerden emekli askerler tarafından 6 ay boyunca askeri eğitim aldı. Ana oyuncularımız şu anda müthiş at kullanıyorlar. At kullanırken silah kullanabiliyor."

"Türk televizyonculuk tarihinin en büyük dönem prodüksiyonu"

Eren, çekimlerde döneme uygun gerçek mekanlar da kullanıldığını bildirerek, "Kut'ül-Amare Mehmetçik" dizisinin, Türk televizyonculuk tarihinin en büyük dönem prodüksiyonu olduğunu dile getirdi.

Belediyeler, devlet kurumları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yayına giren dizinin ulaşacağı ülkelere de değinen Eren, şunları söyledi:

"Bu dizimizi Türkçe yayın olarak Türk vatandaşlarının dünyada izleyebileceği TRT Türk ve TRT1'in yurt dışı sinyallerinden yayımlayacağız. Yani tüm dünyada Avustralya'dan ABD ve Afrika'ya kadar 9 uydu üzerinden izleyebilecekler. Türk dizileri tüm dünyada çok popüler. Özellikle bizim pazarımız olan Latin Amerika, Afrika, Orta Doğu ve Yakın Doğu Asya'da Türk dizilerimiz çok popüler. Çok seyrediliyor ve çok beğeniliyor. Kut'ül Amare'nin de 'Diriliş' ve 'Payitaht' nasıl onlarca ülkeye eriştiyse, en az o kadar ülke tarafından alınacağına, yayımlanacağına ve beğenileceğine inanıyorum. İnşallah bu da dizi tarihinde bizim için bir sıçrama olur ve girmediğimiz yeni coğrafyalara da bu dizi sayesinde gireriz."

Yapımcılığını Bozdağ Film, yönetmenliğini ise Mustafa Şevki Doğan'ın üstlendiği dizinin başrollerinde Kaan Taşaner, İsmail Ege Şaşmaz, İlker Aksum, Gamze Özçelik ve Serdar Gökhan var.

Kaynak: AA