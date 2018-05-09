Kütahya'da lise öğrencilerinden Dumlupınar Müzikali

"Dumlupınar'dan Dumlupınar'a" projesi çerçevesinde Kılıçarslan Anadolu Lisesinden 120 öğrenci, DPÜ merkez yerleşkedeki amfi tiyatroda hazırladıkları müzikalle sahnedeydi.

Yunan işgalini ve Dumlupınar Meydan Muharebesi'ni canlandıran öğrenciler, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Müzikalde duygulu anlar yaşanırken, öğrencilerin sahne performansı ayakta alkışlandı.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, konuşmasında, Kılıçarslan Anadolu Lisesi öğrencilerinin sahnede beklenmedik müthiş bir performans sergilediğini ve izleyicileri duygulandırdığını söyledi.

Dumlupınar'ın Ege'de bir yer, haritada gösterilen alelade bir ilçe ya da sıradan bir şehir olmadığını vurgulayan Gören, şu açıklamaları yaptı:

"Dumlupınar tarihte bir sayfada değildir. Ruhumuzda yükselen bir anıttır. Ve o anıt mimari eser değildir. Mehmetçikten bize kalmış bir abidedir. Çanakkale ne ise Dumlupınar odur. Çanakkale vatansa Dumlupınar bayraktır. Dumlupınar bedenlerin düştüğü ama sancağın düşmediği yerdir."

Müzikali yöneten Kılıçarslan Anadolu Lisesi müzik öğretmeni Özgür Yiğit de müzikalde 120 öğrencinin sahne aldığını, sahne arkasındaki öğrencilerle birlikte 160 kişilik bir kadroyla gösteri yaptıklarını belirtti.

Müzikalin yaklaşık 10 aylık bir çalışmanın ürünü olduğunu söyleyen Yiğit, "Öğrencilerimiz çok güzel bir performans sergilediler. Öğrencilerimiz bundan sonra inşallah daha büyük projelere imza atacaklar" dedi.

Kaynak: AA