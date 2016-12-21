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Kütahya'da kazı çalışmalarında 2 bin yıllık lahitler bulundu

Kütahya'da, belediye hizmet binasının inşaat sahasından Roma dönemine ait 2 bin yıllık 3 lahit çıktı.

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Kütahyada kazı çalışmalarında 2 bin yıllık lahitler bulundu

Kütahya'da, belediye hizmet binasının inşaat sahasında Roma dönemine ait 2 bin yıllık lahitlerin bulunması üzerine alanda çalışmalar durduruldu.

Alınan bilgiye göre, Gaybiefendi Mahallesi'ndeki belediye yeni hizmet binasının inşaat sahasında lahitlere rastlanması üzerine durum Kütahya Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirildi. İnşaat alanına gelen arkeologlar, bulunan mezarlarda inceleme ve kurtarma kazısı yaptı.

"Bu bölge büyük olasılıkla antik dönemde nekropol alanı"

İl Müze Müdürü Metin Türktüzün, yaptığı açıklamada, kazı çalışmalarında 3 lahdin açığa çıktığını söyledi.

Mezarların Roma dönemine ait olduğunu belirten Türktüzün, "Mezarlarda yaptığımız incelemelerdeki ilk bulgulara göre yaklaşık 2 bin yıllık olduğunu düşünüyoruz. Bu bölge büyük olasılıkla, antik dönemde nekropol alanı. Her bir mezarın içinde 4-5 insana ait iskeletler bulundu. Bu bölgede başka mezarlar da çıkabilir." dedi.

Etiketler: Kütahya, kazı çalışmaları, inşaat sahası, Roma kalıntısı, nekropol
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