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Buradasınız : » » "Kurtlar Vadisi Vatan"ın Köln galasına yoğun ilgi

"Kurtlar Vadisi Vatan"ın Köln galasına yoğun ilgi

Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen "Kurtlar Vadisi Vatan" filminin galasına ilgi yoğun oldu.

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&quot;Kurtlar Vadisi Vatan&quot;ın Köln galasına yoğun ilgi

Cinedom Köln'de gerçekleştirilen gösterime katılan filmin başrol oyuncuları Necati Şaşmaz, Sinem Uslu, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak ve Ertuğrul Şakar, kırmızı halıda poz vererek, filmi seyircilerle birlikte izlediler.

 

 

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