"Kurtlar Vadisi Vatan"ın Köln galasına yoğun ilgi

Cinedom Köln'de gerçekleştirilen gösterime katılan filmin başrol oyuncuları Necati Şaşmaz, Sinem Uslu, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak ve Ertuğrul Şakar, kırmızı halıda poz vererek, filmi seyircilerle birlikte izlediler.
Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen "Kurtlar Vadisi Vatan" filminin galasına ilgi yoğun oldu.
Cinedom Köln'de gerçekleştirilen gösterime katılan filmin başrol oyuncuları Necati Şaşmaz, Sinem Uslu, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak ve Ertuğrul Şakar, kırmızı halıda poz vererek, filmi seyircilerle birlikte izlediler.