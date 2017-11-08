  • 08 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması yeni bölümü ile TRT1'de

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması yeni bölümü ile TRT1'de

Türk televizyonculuk tarihinde bir ilk olan ‘Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması’yeni bölümüile Perşembe akşamı 22.10’da TRT1’de.

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Kuran-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması yeni bölümü ile TRT1de

TRT1’in Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirerek ekranlara getirdiği; ‘Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması’, özgün formatıyla ikinci sezonda izleyicilerine Kur’an ziyafeti sunmaya devam ediyor. ‘Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması’nın yeni bölümü Perşembe akşamı 22.10’da TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

Yarışmanın bu haftaki bölümünde birbirinden değerli kâriler: Abdullah Kuşlu, Harun Reşit Danış, Muhammed Furkan Kulaz, Muhammet Emin Tok, Muhammet Şahin o güzel tilavetleri ile jüri üyelerinin karşısına çıkarken izleyicilere de muhteşem bir Kur’an-ı Kerim ziyafeti sunacaklar.

Her hafta Perşembe günü izleyicisine Kur’an ziyafeti yaşatacak olan programın her bölümünde 5 kişi yarışacak ve 1. olanlar ay finaline katılacaktır. Ayrıca jüri üyelerinin her birinin başarılı bulduğu bir yarışmacıyı sadece ay finaline gönderme hakkı olacak. Her ayın son Perşembe’sinde ise ay finali gerçekleşecek.

Büyük finalde yarışmacılara hediye verilecek

Yıl boyunca seyircisine tilavet ziyafeti yaşatacak olan Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması aynı zamanda yarışmacılarına hediye verecek. Büyük finalde 1. olan yarışmacı 50 tam altın, 2. olan yarışmacı 25 tam altın ve 3. olan yarışmacı İse 15 tam altın hediye edilecek.

Etiketler: kur'an-ı kerim, TRT1
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