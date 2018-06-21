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Kumdan Heykel Festivali süper kahramanları Belçika sahiline getirdi

Dünyanın en büyük Kumdan Heykel Festivali'yle Belçika sahili, devasa süper kahramanlar, çizgi film karakterleri ve Sindirella'nın kalesine ev sahipliği yapıyor.

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Kumdan Heykel Festivali süper kahramanları Belçika sahiline getirdi

2 bin ton kum kullanıldı, 32 sanatçıdan oluşan ekip 5 hafta boyunca 150 devasa heykel oluşturdu. Belçika sahili, kumdan yapılmış dev bir sanat galerisine dönüştü.

Dünyanın en büyük Kumdan Heykel Festivali'nde, çizgi karakterlerin devasa heykelleri Ostend sahilinde sergileniyor.

Çoğu ahşap veya mermer üzerine çalışmış olan heykeltraşlar, bu festivalde kumla çalışmanın zorluklarını da tattı.

Rus artist Sergey Zaplatn, çalışırken kumla sürekli temas halinde olma durumunu sevdiğini söyledi. Aynı zamanda buz oymacılığı da yapan Zaplatn, buzla kumu karşılaştırdığında kumun çok daha kırılgan olduğunu anlattı. 

Kaynak: Reuters

Etiketler: sanatçı, kumdan heykel festivali, heykeltraş, galeri, Belçika
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