Kültür ve Turizm Bakanlığı 13 ilde müze kuracak

Kültür Bakanlığı, müzelerin hayatın içinde yaşayan alanlara dönüştürülmesi için yeni projeler geliştirmeyi hedefliyor.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü öncülüğünde, müzelerin faaliyet ve etkinlikleri, halkın günlük yaşantısının bir parçası olacak şekilde planlanacak.

Bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı'yla yaklaşık 2 yıl önce imzalanan protokol kapsamında müzeleri öğretmenler ve öğrencilerin hizmetine sunmuştu. Bu uygulamanın kapsamını genişletmek amacıyla gelecek dönem pedagog, müze işletmecisi, iletişim uzmanı gibi, alanında uzman kişilerce eğitim programları düzenlenecek.

Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar ışığında müzelerin var olan faaliyetleri güncellenecek.

Son yıllarda okul çağındaki gençlerin müzelerde gerçekleştirdikleri uygulamalı görsel içerikli etkinliklere ağırlık veren Bakanlık, yeni dönemde müzelerde çocuk şenlikleri, atölye çalışmaları, drama gösterileri, seminer ve konferanslar düzenleyerek çocuklara kültürel değerlerin korunması bilincini aşılamayı amaçlıyor.

13 ilde müze kurulacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yeni dönemde yürüteceği en önemli faaliyetlerden biri de müze bulunmayan illeri müzeye kavuşturmak olacak.

2017 yılı Mart ayında İstanbul'da gerçekleştirilen 3. Milli Kültür Şurası kararlarında da yer verilen bu konuyu gündemine alan Bakanlık, Ağrı, Ardahan, Artvin, Bingöl, Hakkari, Iğdır, Karabük, Kırıkkale, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Yalova'da müze kuracak.

Söz konusu illerde kültürel varlık potansiyeli ölçü alınarak belirlenecek kapasite ve türde yeni müzeler açılacak. Bu kapsamda "Para Müzesi" olarak da bilinen "Nümismatik Müzesi" gibi müzelerin kurulmasına da ağırlık verilecek.

Müzelerde "çocuk şenlikleri" yapılacak

Müzelerde özellikle çocuk ve gençleri merkeze alan uygulamalar yaygınlaştırılacak. Müzelerde yapılacak çocuk şenlikleri, atölye çalışmaları, drama gösterileri, seminerler, konferanslar aracılığıyla çocuklara kültürel değerlerin bilincinin kazandırılması hedefleniyor.

Müzelerde modern bir veri tabanı oluşturulması amacıyla hazırlanan, Müzeler Ulusal Envanter Sisteminin Envanter Modülü'ne gelecek dönem tüm eserlerin kaydedilmesi sağlanacak.

Kaynak: AA